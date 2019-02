Mencionó además que acciones políticas de gobierno como éstas "nos alientan a seguir trabajando en forma articulada, ordenados y con un presupuesto que respetamos y podemos cumplir. No sólo con las obras públicas, si no también pagando los salarios de empleados y jubilados en cuatro días, y pudiendo generar contención social y, también como ahora, que se han recortado las subsidios a las orquestas infantiles, la provincia se hará cargo porque nuestros chicos tienen que tener derecho a la cultura", acotó.





El gobernador firmó este miércoles los contratos de la primera etapa de la ampliación de red de Distribución de Gas Natural en Cerrito; la reconstrucción de la ex ruta provincial Nº 26, tramo ruta nacional 14 - Puente sobre arroyo El Doctor, en San José; la construcción de calzada sumergible sobre arroyo Espinillo, en ruta provincial sin número - acceso a Colonia Merou desde ruta nacional 12, distrito Espinillo; y el de las reparaciones y cubierta de techos de la escuela Nº 203 "Guaraní", en Crespo.







Agradeció a los presentes, a los intendentes y a los legisladores "que tienen mucho que ver en la concreción de estas obras. De algún modo, representan anhelos y necesidades planteadas".







Sostuvo que "se firmaron contratos para obras que comenzarán en diversos lugares de la provincia de Entre Ríos. Algunas largamente esperadas como el acceso a la ciudad de San José -lo que era la ex ruta 26 desde la ruta 14 a lo que era el antiguo frigorífico Vizental-. Es una obra importantísima y muy demandada, que requiere 83 millones de nuestro presupuesto, pero es muy necesaria para los vecinos", precisó.







También se refirió a "obras más sencillas como las calzadas sobre el arroyo que está entre Eigenfeld y Pueblo Merou, a las que nos comprometimos porque cuando llovía se cortaba el paso. Todas las obras son importantes porque generan mejor calidad de vida de los vecinos", remarcó.







Mencionó el gas natural para Cerrito y la reparación de una escuela en la ciudad de Crespo. "Son obras que se demandan en el territorio, pero muchas de ellas tienen que ver con la gestión realizada en el lugar. Una cosa es cuando a alguien le cuentan una necesidad, como una calzada en un lugar alejado que conecta dos localidades, y otra cuando uno va, lo ve y se da cuenta lo que los vecinos realmente necesitan de esa obra", precisó.





"Nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Disponer de los dineros públicos. Puede llevar más o menos tiempo hasta que se consigue el financiamiento y se pone en marcha el proceso licitatorio, pero más temprano que tarde, llegamos con la solución", insistió el gobernador.







Más adelante, el gobernador hizo referencia al "compromiso de seguir trabajando de esta manera articulada para concretar acciones que benefician a nuestros vecinos. Quiero agradecerle también a todo el equipo de ministros, secretarios y funcionarios que trabajaron arduamente. No es fruto del azar, sino fruto de un trabajo en equipo y de reuniones permanentes para monitorear el avance de los procesos administrativos. Es fruto también de tener un presupuesto ordenado que permite ejecutarlo y, en esto, vuelvo a agradecerles a los legisladores la confianza de apoyar los presupuestos enviados durante este tiempo a la Cámara. Es la forma de trabajar: entre todos para logar una provincia mejor", concluyó.







Estuvieron presentes los ministros de Gobierno, Rosario Romero; de Economía, Hugo Ballay; la intendenta de San José, Irma Monjo; la presidente de la Junta de Gobierno Aldea Eigenfeld, María Isabel Ortiz; la presidenta del Consejo General de Educación, Marta Landó; directora de Vialidad Provincial, Alicia Benítez; el secretario de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Marcelo Richard; el secretario de Energía, Jorge González; el escribano Mayor de Gobierno, Alejandro Santana; el director de Juntas de Gobierno, Mauro Díaz Chávez; los legisladores Gustavo Zavallo, Diego Lara, Raymundo Kisser y Pablo Canali; y representantes de empresas







Las obras



La obra en la ex ruta provincial Nº 26 contemplan la fisura, estabilizado granular y calzada pavimentada. La Ex Ruta Provincial Nº26, en el departamento Colón, se extiende desde el empalme (distribuidor), con la Autovía Ruta Nacional Nº14, hasta la ciudad de Colón. El tramo a intervenir de la misma, consta de una longitud aproximada de 3.570 metros, comprendido entre el fin de la rama del distribuidor antes dicho y el Puente sobre Arroyo El Doctor. El contrato firmado es por 83.294.920 pesos.



Este tramo es de vital importancia para la zona porque circulaban alrededor de 14.000 vehículos diarios y su urbanización crece constantemente, lo que va a permitir una mejor comunicación entre las distintas localidades con otros centros urbanos. Además, las tareas brindarán una mayor seguridad vial y también colaborará en la parte turística y productiva.



En tanto, se destinarán 2.729.489 pesos para la construcción de calzada sumergible sobre arroyo Espinillo, en ruta provincial sin número; acceso a Colonia Merou desde ruta nacional Nº 12, distrito Espinillo.



En cuanto a la reparación de la escuela primaria Nº 203 Guaraní, de Crespo, los trabajos incluyen la refacción y reacondicionamiento de la cubierta de techo y el sistema eléctrico. La obra tiene un presupuesto de 4.169.403 pesos, un plazo de ejecución de 120 días corridos, y se inscribe en el plan de infraestructura escolar que impulsa el gobierno.



Se reemplazarán las tejas por un sistema de chapas y la impermeabilización correspondiente para evitar nuevos inconvenientes. Además, se reforzará y restituirán los elementos estructurales del cielo raso que se encuentren en mal estado, reponiéndose el entalonado en aquellos sectores que lo precisen. Por último, se intervendrá la instalación eléctrica de todo el establecimiento, reacondicionando el sistema a fin de garantizar su funcionamiento de acuerdo a las normas vigentes de seguridad.



La institución realiza actividades en doble jornada, ya que a partir de 2014 se instaló como escuela Nina, estableciéndose una educación que incorpora a las tareas tradicionales talleres de formación donde se dictan inglés, iniciación al deporte, danzas folclóricas, percusión y otros. Las instalaciones tienen alrededor de 26 años de antigüedad y requieren estas intervenciones porque el sistema eléctrico no está preparado para la demanda que se tiene. Son más de 300 alumnos los que asisten a esta escuela.



En tanto, la ampliación de la red de distribución de gas natural en Cerrito demandará un inversión de 10.589.927 pesos, y por lo cual se sumará 5310 metros de cañería en diferentes diámetros, incluyendo las correspondientes pruebas y reparaciones de veredas. Serán 350 las familias beneficiadas y el plazo de ejecución es de 90 días corridos. De esta manera, se cubre entre el 90 y el 95 por ciento de la localidad con el servicio.