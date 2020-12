En cuanto a las instalaciones, la vivienda cuenta con todos los servicios, cloaca (según corresponda sistema estático o sistema dinámico), agua caliente y fría, instalación eléctrica con sus respectivos dispositivos de seguridad (disyuntor y térmica).

“Resulta muy gratificante”

Bordet, que en la recorrida en Bovril estuvo acompañado por la vigobernadora, Laura Stratta, rescató el valor de acceder a la vivienda propia, sumado al efecto dinamizador que esto genera en la economía. “Estamos trabajando con una política muy activa de viviendas. En este caso son viviendas que se construyen por consorcio, pero también estamos trabajando con el programa provincial Primero tu Casa, que construye viviendas en todo el territorio de la provincia”, sostuvo, y señaló: “Conversamos con el intendente para ver cómo podemos generar más viviendas”.

En relación a las familias que resultaron adjudicatarias expresó: “Resulta muy gratificante porque estas familias ahora pueden habitar sus nuevos hogares”.

En otro tramo de su discurso, Bordet resaltó la modalidad de construcción de viviendas por consorcios “que había dado un resultado fenomenal, porque se hacía a través cooperativas, con el esfuerzo de los mismos propietarios a veces que ayudaban en la obra”. Sin embargo recordó: “Cuando me tocó asumir como gobernador, hace cuatro años, la mayoría de los consorcios se paralizaron porque nunca se llegó a entender ese concepto de la solidaridad que es tan bueno y que no es patrimonio de ningún partido político, sino que es de la gente. Haber privado a las familias durante cuatro años de que no se puedan terminar las viviendas, realmente era una gran injusticia”.

“Falta mucho más para hacer en Bovirl. Hay que generar trabajo y empleo, y la obra pública se trata de eso”, explicó el mandatario, y adelantó: “Terminaremos estas y con el programa provincial Primero tu Casa vamos a construir más viviendas para que más familias accedan al techo propio, pero también para que haya trabajo”.

El gobernador puso de manifiesto: “Bovril es una ciudad que merece todo el apoyo del gobierno provincial y estoy aquí para reforzar y manifestar ese compromiso de trabajo que se hace desde el conjunto para sumar los esfuerzos y poder lograr esos objetivos”.

No bajar los brazos

Por su parte el intendente de Bovril, Fabián Valenzuela, aseguró: “Ha sido un año durísimo en todo sentido, en lo afectivo, económico y no obstante eso lo veíamos como ejemplo siempre al gobernador, no bajar los brazos y hacer de cuenta de que esto no existía a los fines de hacer, emprender y gestionar cosas”.

El intendente reconoció: “Siendo de color político distinto y habiendo sostenido el gobierno nacional tuvimos esta obra parada durante cuatro años. Lamentablemente 54 familias tuvieron que esperar para tener su casa propia”.

Resaltó: “Desde la asunción de Alberto Fernández se nos fueron dando los recursos, gracias a la Unidad Ejecutora y el gobierno de Gustavo Bordet para que esto sea una realidad”.