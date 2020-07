Gualeguaychú: sigue una semana la suspensión de actividades

El Ejecutivo Municipal de Gualeguaychú decidió prorrogar hasta el viernes 31 de julio inclusive la suspensión de actividades decretada hace siete días, ante la continuidad de la curva ascendente de casos de coronavirus en la ciudad.

El pasado 10 de julio la Municipalidad emitió un decreto a través del cual determinó la suspensión de diferentes actividades habilitadas, con vencimiento este viernes 24 de julio. Cumplido el plazo, se decidió prorrogar por siete días más esta restricción.

De esta manera, se mantiene la prohibición de las siguientes actividades: reuniones familiares, funcionamiento de gimnasios y academias de danza, apertura de centros culturales, bares, restaurantes y locales gastronómicos, bibliotecas, talleres y actividades artísticas, y actividades náuticas. Los locales gastronómicos podrán mantener la modalidad de venta a través de delivery y take away.

Los deportes individuales se mantienen habilitados pero el Parque Unzué quedará cerrado para circulación.

Al ser esta una situación dinámica, la Municipalidad en conjunto con el COES local, el ministerio de Salud de la provincia y el de Nación, realizan una constante evaluación de la evolución epidemiológica tanto a nivel local, como regional y provincial para definir nuevas medidas que puedan tomarse en ese sentido, se informó.

Tanto desde la Municipalidad como desde las autoridades sanitarias se recordó a la población la importancia de mantener las medidas básicas de prevención: mantener la distancia de 2 metros, utilizar tapaboca en lugares cerrados, toser o estornudar en el pliegue del codo, lavarse las manos con frecuencia, no compartir utensilios de trabajo, no compartir el mate, no tocarse la cara, y salir lo mínimo e indispensable de los hogares.

"Se solicita la colaboración de todos los vecinos y todas las vecinas para evitar que la propagación del virus continúe y se pueda de esa manera volver a habilitar variadas actividades", indicaron desde el municipio.