Gualeguay: madre denuncia que un juez no le permite ver a sus hijos

Jésica Ronconi es abogada y vive en Gualeguay. Su ex pareja y padre de sus tres hijos está detenido. Ella realizó un pedido de jury para el juez que no le permite ver a sus niños

"Tengo tres hijos. Uno de 10 años y gemelos de 9 años. Me separé del papá de los chicos en 2014 y acudí al Juzgado de Familia para pedir que se cumpla con el pago de alimentos, sin éxito. A partir de ese momento empecé a ser víctima de la violencia del papá de mis hijos, que termina con él cumpliendo una condena de prisión". Continuó: "Al terminar preso se empiezan a desencadenar otros hechos de violencia, la familia de mi ex pareja instala una carpa en reclamo de la medida en reproche de la condena de su familiar", explicó.

"Soy subordinada al juez Guercovich. En el ámbito laboral no me atacó nunca, pero todas las decisiones que él tomó respecto de mí y mi familia con falta de perspectiva de género y sin tomar detalles de lo que yo vivía repercutió en lo laboral. Resolvió un montón de cuestiones en mi contra, entre ellas un pedido de pericias psicológicos al cual no quiero someterme porque tengo miedo de lo que él haga con eso. Me quitó mis nenes e inició un proceso inquisitorio contra mí. Sólo basado en dichos de las hermanas del preso, diciendo que yo encerraba a uno de mis hijos en el baño. Lo que es un invento, ¿cómo pueden saber ellas si nunca fueron a mi casa? Les hicieron muchas entrevistas a mis hijos y en todas mencionaron que jamás los encerré ni les ejercí violencia, los tres negaron tales hechos y le contaron al juez situaciones tristísimas que vivían en lo de su papá, sin ser oídos. El juez abre un expediente diciendo que soy violenta, hace Cámara Gessell a mis hijos", explicó.

Los chicos actualmente viven con la abuela materna. En Gualeguay no hay una oficina de la Mujer, por lo que todas las cuestiones referentes al tema recaen en la oficina del juez Guercovich. Ronconi está a la espera de que el Procurador General Jorge Amilcar Luciano García esté a favor o no del pedido de enjuiciamiento de juez gualeyo. "Necesito y deseo que lo aparten del cargo. Gualeguay necesita un juez que piense en la familia, no a favor de la mujer ni el varón, que tenga en cuenta que los chicos tengan un buen contexto familiar", sentenció.