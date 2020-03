Gripe, virus y liturgia: el padre Faes y los recaudos de la Iglesia

El padre Julio César Faes se encuentra desarrollando su trabajo pastoral de sacerdote en la Diócesis de Peoria en el Estado de Illinois, Estados Unidos. El oriundo de Bovril se encuentra muy cerca de la zona conocida como de los Grandes Lagos y apenas a unas dos horas de Chicago en auto.

“Mi trabajo pastoral todos los días es un aprendizaje, ya que para mí es todo nuevo. Un gran desafío. Ayer por ejemplo hice dos sepelios –ritual de exequias– pero sin el cuerpo del difunto presente, ya que las dos personas que murieron estaban en otros países (Guatemala y México) y sus hijos aquí; pero ellos no pueden cruzar la frontera para ir a despedir a sus padres (en este caso eran dos madres); es muy sanador poder hacer una oración en la distancia. Aquí, a diferencia de las grandes ciudades, la Policía de Inmigración no está tan fuerte, por consiguiente viven más tranquilos, aunque mi lema es ‘Viven teniéndolo todo pero como si no tuvieran nada’. Ellos son conscientes de que en minutos pueden ser deportados. La labor aquí es fuerte. Estoy asignado a la Catedral como vicario y soy parte del equipo del Ministerio Hispano para la Diócesis. Esto último implica viajar mucho. Eso me ha permitido conocer el interior y otras realidades muy dolorosas”, contó en diálogo con UNO.

El padre dejó la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Crespo en enero y viajó posteriormente a Estados Unidos para comenzar a desandar su nuevo destino evangelizador. Allí donde se encuentra instalado hace mucho frío –temperaturas entre 2° y 3°– y también hay nieve.

“Aquí la situación del coronavirustodavía no se transformó en psicosis, pero sí se tomaron medidas que están afectando a gran parte del país. Vuelos cancelados, sobre todo a la zona oriental. Eventos o megaeventos en donde se concentra mucha gente, no es muy raro que se brinden esos espacios aquí, pero se han puesto en duda. Además de partidos. No así las escuelas, funcionan con normalidad: aquí el ciclo lectivo estaría terminando en mayo recién. Los colectivos amarillos despliegan todo su esplendor en las calles, excepto cuando cae mucha nieve”, describió el sacerdote.

Instrucciones

Gripe, virus y liturgia se titula la carta oficial del Obispo de Peoria para la Diócesis.

“En las celebraciones litúrgicas ya tuvimos que tomar algunos recaudos. Se aconsejó no dar el saludo de la paz, no dar la comunión bajo las dos especies (en esta Diócesis es normal tomar del cuerpo y la sangre para toda la asamblea), no dar la Eucaristía en la boca y sí en la mano para evitar un posible contacto con la saliva, no asistir a misa si se está enfermo e incluso el Viernes Santo no besaremos la cruz como se suele hacer ya que podría ser un foco de contagio”.

El comunicado fechado el 3 de marzo de 2020 por el obispo Daniel R. Jenky expresa: “Quisiera aprovechar esta oportunidad para repetir algunas instrucciones básicas sobre problemas de salud y la celebración de la liturgia. Como ahora estamos en el apogeo de la temporada de gripe y también tenemos preocupaciones adicionales relacionadas con el coronavirus, por lo tanto, una vez más, le pediría que use la prudencia en su práctica litúrgica”, comienza el texto.

“En primer lugar, la Comunión del Cáliz continuará suspendida por un tiempo. Aunque, debido al contenido de alcohol en el canto exterior del vino elimina en gran medida cualquier peligro de contagio, todavía parece prudente tomar esta precaución. Por favor, recuerde que es una doctrina de nuestra Fe que el Cuerpo y la Sangre, el Alma y la Divinidad de nuestro Señor están presentes real y substancialmente al recibir el Santísimo Sacramento”.

“También sugiero que hasta que la crisis de salud haya pasado, los fieles reciban la Sagrada Hostia en la mano en lugar de en la lengua. Si las personas insisten en recibir la Sagrada Comunión en la lengua, deben tener mucho cuidado de abrir la boca ampliamente y extender la lengua lo más posible, para no pasar la saliva de persona a persona, a través de los dedos del ministro”.

“También por el momento, el Beso de la Paz debe expresarse con una sonrisa o un hola más fuerte que con un apretón de manos o un abrazo”.

En cuanto a las celebraciones próximas de Semana Santa, el obispo aconsejó: “El Viernes Santo se insta a los fieles a bendecirse ante la Santa Cruz en lugar de reverenciarla con un beso”.

Cuando la misa fue por radio

La Arquidiócesis de la Ciudad de México suspendió en 2009 todas las misas a celebrarse en las iglesias católicas del área Metropolitana, llevándose a cabo únicamente una ceremonia a puerta cerrada en la catedral metropolitana, oficiada por Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México, misma que fue transmitida por radio a la población a través de Radio. Esta particularidad tuvo que ver con la pandemia de gripe A (H1N1) que comenzó en Estados Unidos en abril de 2009 y posteriormente entró en México. A 10 años de aquel suceso, un nuevo virus y el pánico de su propagación vuelven a afectar la rutina parroquial.

Perfil

La diócesis estadounidense del padre Faes –ordenado sacerdote en 2014– tiene muchos latinos viviendo allí y muy creyentes también. La mayoría son mexicanos. Esta población hispana es atendida por la Oficina de Ministerio Hispano ofreciendo servicios como clínicas de inmigración, apoyo comunitario y alcance espiritual.

La misión del sacerdote allí es por cinco años, pero monseñor Juan Alberto Puiggari le concedió el permiso por un año –es renovable– por las dudas no se adapta a esa realidad, tendrá la posibilidad de volver.

La historia sacerdotal de Faes indica que estuvo un año de seminarista en Crespo –donde se hizo muy querido–, después fue diácono en Villaguay y tras su ordenación fue cuatro años de vicario parroquial en Nuestra Señora del Rosario de Crespo. Allí realizó muchas iniciativas y su presencia siempre se notó, por eso su despedida fue muy emotiva y multitudinaria.