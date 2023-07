Gripe aviar: sin nuevos casos, el sector avícola espera que habiliten la exportación

El 70% de lo que se venía vendiendo al mercado externo era producido en Entre Ríos. Hace dos meses que no se reportan contagios de gripe aviar en la provincia

Que se restituya la exportación de pollo es un tema clave para Entre Ríos: la provincia produce el 70% de lo que se destina al mercado externo, además de ser responsable del más del 50% de la producción avícola del país. Pero, pese a que no se reportaron casos en las últimas semanas en la Argentina, por ahora no hay novedades al respecto.

Desde Senasa informaron ayer que en las últimas semanas no se diagnosticaron nuevos contagios de Influenza Aviar. “De esta manera, de las 555 notificaciones analizadas a la fecha ya se han cerrado el 95% de los brotes de la enfermedad en total en todo el país desde el inicio de la emergencia sanitaria hace 161 días (15 de febrero)”, indica el organismo.

Cabe recordar que en el territorio provincial sólo hubo dos casos en mayo en granjas comerciales en General Racedo y de inmediato se extremaron las medidas sanitarias, debido a la gran cantidad de establecimientos avícolas en la zona. Desde hace dos meses no se reportan nuevos contagios. En tanto, a nivel país, el último caso positivo fue el 8 de este mes en la provincia de Formosa y corresponde a un ave de traspatio.

Sector avícola Sin nuevos casos de gripe aviar, el sector productivo espera medidas para poder exportar

Acerca de este tema, Raúl Marsó, titular del establecimiento avícola Las Camelias y vicepresidente de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER), señaló a UNO: “A la fecha no hay todavía posibilidades de exportar, porque Argentina tiene que declararse libre de influenza. Todavía no se declaró, si bien no ha habido casos”.

“Es una decisión que deben tomar el Senasa y el gobierno nacional el declarar ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) al país libre de la enfermedad, y a partir de ahí se deben empezar las negociaciones con los distintos países para ver si aceptan esto. Por ahora, todo lo que es el comercio internacional está parado para Argentina”, añadió.

Si bien se confirmó inactividad en la expansión de contagios, se advierte también que esto puede responder a una cuestión estacional vinculada a la migración de aves, y sobre este punto, Marsó observó: “Ya llevamos más de un mes en que no ha habido ningún caso más en Argentina, pero también la influenza está al acecho, porque seguramente cuando vengan el calor y las aves migratorias podríamos tener otro suceso, así que hay que estar atentos a todo eso, no se puede bajar la guardia”.

Impacto en la oferta

Consultado sobre el destino de la producción que no se puede vender afuera, Marsó explicó: “El volumen de productos que no se exportan se vende en el mercado interno. Eso retrae los precios, aunque esto también depende de las otras carnes y de otras variables, porque en algún momento en marzo este año, debido a la ola de calor, la sequía y un montón de cuestiones, la ganadería empezó a levantar y las altas temperaturas generaron que los pollos no tuvieran peso, y hubo una suba de precios que fue momentánea, que luego se regularizó”.

A su vez, opinó: “Hoy tendríamos que estar bien abastecidos en el mercado interno. Incluso diría que hay un poco de sobreproducción, pero estamos expectantes a qué pasa con las otras carnes para lograr mantener lo que estamos haciendo internamente, y si hay alguna perspectiva de exportación a Chile próximamente, por ejemplo; eso seguramente nos va a ayudar a regularizar un poco los precios que tenemos”.

Suba de costos

Además del cierre de las exportaciones, hay otros temas que están generando gran preocupación en el sector avícola, como son las nuevas medidas anunciadas por el gobierno nacional, que incluyen un encarecimiento en el alimento de los animales a raíz del “dólar maíz”; y también con respecto a la carga impositiva de un 7,5% por la compra de dólares para las exportaciones, que afecta a insumos indispensables para la cadena productiva.

Si bien se anunciaron compensaciones ante los mayores costos de alimentos, Marsó aseguró: “Está previsto que van a compensar esa situación, pero si se demora, ya se pierde el 10%. Además, la forma de cálculo que tiene el gobierno nacional no es la que nosotros pensamos que debería ser”.

frigorifico avicola pollo 2.jpg

Con respecto a los mayores costos para importar, analizó: “Todo el tema de las importaciones es un lío, porque no se sabe qué pasa con las cosas que se importaron antes, que ya se utilizaron y se vendieron localmente en el país, ya que el importador va a tener que pagar con el 7,5%, lo que es una aberración. Y lo que se están haciendo en principio los importadores, la primera reacción, fue levantar los precios de golpe en el mismo porcentaje, un 7,5%, que es el impuesto que tienen que pagar”.

“Es una especie de ´devaluación fiscal´ si se quiere, con lo cual lo que compramos afuera se nos encarece. Y tenemos insumos que hacen a la operación de consumo diario que no podemos dejar de utilizar, que no tienen reemplazo en el orden local, y todo eso va a los costos. Están las vacunas, y hay también insumos alimenticios, como aminoácidos, vitaminas, minerales, y todas las cuestiones que hacen a la nutrición de las aves se traen de afuera”, advirtió.

Sobre este punto, Marsó aseguró que en el caso de los productores, no pueden trasladar de manera automática este alza a los precios al minorista o al público: “Al precio lo pone el mercado, no lo ponemos nosotros, por más que todo el mundo piensa que cuando aumentan los costos suben los precios; depende del volumen que haya. Sí se van a incrementar, aunque quizás no en la misma medida, porque sino la gente se empieza a fundir. Todo esto tiene una dinámica muy perversa y que hasta puede llevar a la pérdida de puestos de trabajo, de rentabilidad de las empresas, de falta de mantenimiento de las mismas. Estamos en el peor de los mundos con todas estas medidas que tomaron”, concluyó.