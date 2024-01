Gremios valoraron el aumento y la suma fija que anunció el gobierno

"Esta Comisión Directiva Central de Agmer valora significativamente la continuidad y el fortalecimiento del diálogo entre representaciones sindicales y el Ejecutivo entrerriano. Diálogo sostenido desde el primer día de la nueva gestión y consolidado durante este tan particular mes de enero", manifestó la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos por medio de un comunicado enviado a UNO. "Pocas veces en la historia de nuestra organización, las representaciones sindicales se encontraron, a pocos días de iniciar un nuevo año, discutiendo salario. Esto habla, claramente, del esfuerzo de las partes en la búsqueda de mejorar las condiciones de vida para el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas", elogiaron desde el sindicato docente.

En el mismo pronunciamiento, Agmer calificó al contexto económico como "dramático", con "una inflación descontrolada y una recesión que se profundiza". Mencionó que la devaluación de diciembre, "de la que es responsable el gobierno nacional", ha sido "feroz e implacable frente a los ya vulnerables salarios de las y los trabajadores". Y agregó: "En ese contexto, las urgencias y las prioridades pasan por mover hacia arriba los ingresos de las y los asalariados lo más que se pueda y en forma permanente y constante. Cada peso que ingresa debe servir para que sea una angustia menos".

"La batería de ajustes de (Javier) Milei ha puesto los números en un absurdo. El 25% de inflación mensual no solo pone en un desquicio la disputa sino, además, medidas como esas dinamitan el camino del propio gobierno entrerriano, tensionando su propio programa de gobierno", dijo el gremio que conduce Marcelo Pagani, a tiempo que entendió que las paritarias de febrero deben partir de la necesidad de encontrar respuestas a la pérdida salarial generada por inflación y de "formulaciones que garanticen mecanismos de blanqueo de sumas fijas, de manera de ir sosteniendo la conformación salarial docente, mayormente, con asignaciones remunerativas y bonificables, como viene sucediendo hasta el día de hoy".

Allende: "Para algunos casos la suba representa hasta 30%"

El secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación en Entre Ríos (UPCN), José Ángel Allende, resaltó la actualización de la base de cálculo para el aumento salarial y señaló que existe “una gran diferencia entre un 18% con base en junio y un 18% con base en diciembre”. También explicó que, en el caso de los trabajadores con menores ingresos, esa suba más la asignación fija de 25.000 pesos, representa un incremento de hasta 30%. Valoró también que en febrero se abra la paritaria.

"No es lo ideal, pero es lo posible”, expresó el dirigente luego de la reunión con Frigerio. Sobre la modificación de la base de cálculo, comentó que se logró “tras una discusión y una negociación importante”. Y agregó: “Se venía tomando como base el salario de junio y la inflación evidentemente había destruido ese salario”. En ese sentido afirmó que “un 18% de junio no tiene absolutamente nada que ver con un 18% en diciembre”.

También se refirió a la cifra fija de 25.000 pesos que el gobierno otorgará a todos los trabajadores como refuerzo especial de canasta escolar, pero que también abarcará a los jubilados. “Este último punto era una inquietud para nosotros porque, en general, a una suma fija sin aportes el jubilado no la percibe. Sin embargo, creemos que no se puede dejar afuera a quienes cobran una jubilación mínima de la Caja de Jubilaciones de la provincia, porque no se encuentran en una situación de no necesitar ese dinero”, remarcó.

Allende resaltó que durante el encuentro se ratificara el inicio de las paritarias en febrero y aseguró que en ese ámbito no sólo se abordará el tema salarial sino también otra discusión: "Qué administración pública queremos y cómo la queremos”. Así, dijo que se acordó un trabajo conjunto entre gobierno y sindicatos para que "el Estado sea mucho más eficiente, que haya muchos más controles, que los ingresos se realicen como corresponde, mediante concursos y con las capacitaciones correspondientes, y priorizando a quien ya viene desempeñándose en el Estado para cualquier tipo de cargo jerárquico que se abra a través de vacantes. Y si se puede ahorrar ese cargo porque a lo mejor quien gana ese concurso puede ser factible de no ser reemplazado, hay un ahorro del Estado que se va a volcar en la misma masa salarial, para ir logrando un trabajador del Estado mucho más eficiente y con sueldos acordes a su tarea”.

“Es una decisión tomada por el gobierno en la que hemos participado, charlado y acordado, con una política que va a estar ajustada a los ingresos de la provincia. Porque de qué vale un acuerdo salarial que no se pueda cumplir en lo efectivo, o que paguen en tramos porque no hay fondos suficientes, entonces terminás cobrando el sueldo un mes y medio después, y la inflación deterioró ese aumento que te dieron”, sostuvo el titular de UPCN.