Grave acusación de Luis Erro contra el Procurador García

Tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al recurso de Queja interpuesto por el Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos contra la absolución del exintendente de Gualeguay Luis Erro, juzgado porque supuestamente brindó en 2009 energía eléctrica de un medidor municipal para un acto político, cuyo consumo fue establecido en siete pesos, el actual funcionario del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires realizó graves acusaciones contra el Jefe de los Fiscales, Jorge Amílcar García. También le apuntó al ex diputado y ex senador por Gualeguay, Hernán Vitullo, que tiene una causa por enriquecimiento ilícito que llamativamente no avanza en la justicia provincial.