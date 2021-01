Entre Ríos y los humedales

La protección de la biodiversidad es fundamental y en este sentido avanzar en la protección de los humedales es, en palabras de Jaroslavsky, prioritario. "Al final acá no pasó nada. Acá hay algo que nos pasa como sociedad y como gobierno, y es que no estamos mirando lo importante, la vida a futuro, y en lo inmediato tampoco. Nos pasó con el tema de la salud. Entre Ríos necesita un sistema integral de salud pública, el actual es caótico y la pandemia lo puso en evidencia. No estamos mirando el problema que tiene el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) para brindar la atención a los afiliados", indicó la entrevistada.

diputada gracia.jpg Gracia Jaroslavsky: "Hay que ofrecer a la sociedad una mirada más generosa"

También hizo mención de la desigualdad que quedó en evidencia en cuanto la posibilidad de acceso a la educación, a partir de l falta de conectividad por parte de muchos alumnos y docentes.

"Hay que modificar muchas cuestiones si pensamos en una Provincia con desarrollo. Soy optimista por naturaleza, pero lo que hemos de atravesar este año, más los problemas económicos, recesión, falta de créditos y política tributaria, hay que ver muy bien por donde nos vamos a desarrollar. Tenemos que trazar líneas y no son cosas que se consigan en un sólo período de gobierno", concluyó.