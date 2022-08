GNC: "No puede ser que llenar el tubo en Paraná cueste $1.000 y en Buenos Aires $500"

GNC AUMENTO PARANÁ 2.jpg Foto UNO/Alan Barbosa

"Es disparatado el aumento", aseguró el turista. "Pago 50 pesos el metro cúbico en Buenos Aires y acá resulta que cuesta 83,99, no tiene sentido. Me voy ahora y no vuelvo más. Es insólito que un tanque me salga más de $1.000 en ésta ciudad y $500 en Buenos Aires. El hotel acá también, $8.000 por día para dos personas, gasté un promedio de $15.000 diario. No cuenten conmigo para la próxima, así corren al turista. Me voy a Punta del Este que es más barato", consideró el hombre.