Gisela Ascaino: Su Dakar por los barrios de Perú

Perú es noticia hoy porque el Rally Dakar se desarrolla íntegramente en ese país. Y una joven de Rosario del Tala tendrá su propio desafío pero no deportivo sino de fe. Comprometida y formadora, esta talense viajará el próximo 22 de enero y por 13 meses estará al servicio de los demás en la casa de Puntos Corazón. "Pienso en los niños; con qué miradas me voy a encontrar y si hay dolor intentar aliviarlo con amor y cercanía", le contó a UNO.

Su cumpleaños número 28 (el 19 de febrero) la encontrará en su nuevo destino, Barrios Altos de Lima, del cual sabe que la gente es muy cálida, pero hay también mucha pobreza, que respetan mucho su descendencia y cultura.

Además de ser profesora de matemática, Gisela enseña catequesis en la parroquia Nuestra Señora del Rosario y en su tiempos libre practica hockey sobre césped y ayuda en la panadería familiar.

"El 22 de enero al Puntos Corazón de Perú, donde me encontraré con otros misioneros. Espero poder darme a los demás, acompañar y brindar amistad. También aprender de cada experiencia y creo que dejarme misionar por ellos. Sobre todo por los niños", destacó la joven de alma peregrina.





El movimiento misionero católico Puntos Corazón ofrece a los jóvenes misionar al extranjero al servicio de los que más sufren por el tiempo de uno o dos años, de acuerdo al destino. Entre Ríos aporta año tras año frutos nuevos a las misiones como el caso de los jóvenes de Nogoyá, Juan Correa y Rosario Corrales que estuvieron en India y El Salvador, respectivamente. Actualmente, la paranaense Marianela Díaz se encuentra en el Punto Corazón de Valparaíso, Chile desde mayo de 2018.

"La posibilidad la fue dando Dios mucho antes de lo que imaginaba. En enero del año 2017 hicimos con una amiga un retiro ignaciano para jóvenes en Caseros, era una preparación para salir a misionar la semana siguiente en un pueblo cercano. Me sentí muy entusiasmada, nunca había hecho misión así, pero me coincidió con la suplencia de un trabajo y no pude ir. Para cuando llegaron mis vacaciones, decidí buscar un voluntariado. No fue tan fácil como esperaba, buscaba en varias provincias, incluso Entre Ríos, algún grupo al cual unirme y no encontré nada. Al ver la página de Puntos Corazón, me llamó mucho la atención, pero como es internacional salí, «esto no es para mí», pensé. Seguí buscando y cada tanto volvía a mirar Puntos Corazón, entonces envié un mensaje para saber más de la obra y me comunicaron con Denise (Ríos) que era de Nogoyá y había misionado también en Perú. Para marzo estaba en un encuentro con ella y otros jóvenes. Desde ahí sentí que eso era lo que debía y deseaba hacer", describió Gisela.

Formar parte de una misión también significa renunciar a la zona de confort donde se encuentra el voluntario. "Dejo mi familia que integran mis papás y un hermano mayor, familiares y amigos. Y todas las actividades cotidianas como el hockey, mi trabajo, la catequesis. Hacer la misión implica una renuncia temporal. Pero estoy muy agradecida por el apoyo de todos. Puntos Corazón nos invita a estar de pie junto a la cruz, como María. A donarse por completo por un año o más al servicio de los más necesitados, en un barrio humilde, en otro país", destacó.





Gisela está realizando la última parte de la formación donde además de espiritualidad debe compartir conocimientos. "El último encuentro es de 10 días de retiro y después sale cada uno a su destino. Debemos presentar lo que sabemos de nuestro lugar de misión, geografía, historia, cultura, gastronomía, música. Denise me compartió su vivencia allá por más de un año y yo por mi parte investigué sobre sus comidas y aprendí -por ejemplo- que cada tipo de papa se utiliza para una preparación específica. Sé que en el país se hablan 47 lenguas nativas y que respetan la naturaleza y celebran la libertad y la Pachamama, por su eterna generosidad. Tienen un folclore rico y variado, diversidad de expresiones musicales y bailes, combinan los géneros y el espíritu indígena con la influencia hispana. Estoy muy feliz del país donde fui destinada por la obra para realizar la misión. Desde ya agradezco tu oración y ayuda, para fortalecerme en este camino y que podamos juntos compartir está alegría", finalizó.

Para quienes deseen despedir a Gisela, el próximo domingo 20 de enero, a las 20, se oficiará la misa de envío en la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Rosario del Tala (Urquiza 285) donde se comprometerá a cumplir su misión ante toda la comunidad y recibirá en contrapartida el rosario de "amiga de los niños".





Apadrinada

"En abril pasado hice la primera parte de la formación, en mayo el Ven y Verás en Villa Jardín (Buenos Aires), en julio me dijeron el destino, en agosto la segunda parte de la formación y comenzó la búsqueda de padrinos. Estoy muy agradecida con todos los que se han sumado en el padrinazgo y con todos los que han brindado su apoyo. No me voy sola, cada padrino y madrina va en la misión a la distancia, van en mi corazón. Es por ellos que Puntos Corazón persiste, los padrinos junto a los misioneros son la providencia de Dios, para los más necesitados", compartió. El aporte de los padrinos de los misioneros es voluntario y sirve para pagar el pasaje y los gastos que requiere la estadía. El apadrinado se compromete a enviar una carta cada dos meses dando noticias suyas. "Es hermoso como Dios tiene un plan para todos, pero está en nosotros aceptarlo o no. Nos invita a aceptar su amor, que siempre está en medio de nuestra miseria. Me hizo darme cuenta que me llamaba a algo así, que va más allá de mí, que solo seré su pequeño instrumento, sentí inmensa alegría y con mucha ilusión continuaré por este camino", señaló.





Gran compañerismo

En 2016, en el marco de la Fiesta del Deporte Talense, Gisela Ascaino fue galardonada en hockey sobre césped. "Su posición en el campo de juego es de volante central, con gran despliegue físico adaptándose a diferentes posiciones. El último año jugó en la liga de desarrollo de la costa del Uruguay, con gran avance en el manejo de sus habilidades y gran compañerismo con sus pares", lo que se tuvo en cuenta para distinguirla.