"De los lugares que he visto, (Entre Ríos) es donde mejor se está gestionando la vacunación", dijo González García tras recorrer el hospital. "La vacunación no es fácil y va a ser un cuello de botella en algunos lugares y estamos preocupados por eso. Pero el ritmo, la organización, toda la logística como lo que vimos acá abajo, me da muchísima alegría porque estoy seguro que Entre Ríos va a ser una de las provincias pioneras en cuanto a llegar a los números de vacunados importantes", sentenció.