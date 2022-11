Gerardo Morales fustigó al FdT: "En dos años y medio hundió el barco"

“No somos los mejores; somos un partido centenario que se ha caído 100 veces y se ha vuelto a levantar 100 veces. Juntos por el Cambio es una fuerza política integrada por personas que hacen cosas bien y hacen cosas mal pero tienen la capacidad de organizarse y deben tener un plan de gobierno”, sostuvo durante la conferencia realizada este sábado en La Capital del Citrus.

Precandidatura

A principios de octubre pasado, Morales volvió a cargar contra Mauricio Macri, al desafiarlo a competir en elecciones primarias para dirimir la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio. Este sábado indicó que “me gustaría que Macri sea candidato, porque le voy a ganar, le voy a poner una paliza en las elecciones si es candidato", dijo, en tono desafiante, el jefe provincial.

Situación del país

“Hay mucha gente que esta con bronca, que esta triste, hay jóvenes que se quieren ir de la Argentina; los que pueden se van y los más complicados son los que no pueden irse que no ven un futuro acá cerca”, puntualizó.

“Nosotros dejamos la deuda de las empresas públicas de US$ 1.700 millones. Ahora está en US$ 5.300 millones. En dos años y medio aumentaron casi US$ 4.000 millones el déficit de las empresas públicas. Por eso faltan dólares en el Banco Central. Cuando faltan dólares, ¿A quién le echan la culpa en el Frente de todos? Al gobierno y a las empresas. Nosotros no vamos a hacer eso”, remarcó.

“Dejamos un déficit de la energía de US$ 4.200 millones y este año va a cerrar en US$ 15.000 millones teniendo Vaca Muerta y siendo un país que le puede vender energía al mundo”, indicó. “Esta gente le metió US$ 10.000 millones más de déficit de energía”, dijo.