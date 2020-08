La Cámara Diputados de Entre Ríos aprobó un proyecto de ley que para visibilizar en Entre Ríos la desigualdad de género existente en el trabajo doméstico no remunerado, presentado por la diputada Carina Ramos.

La iniciativa obtuvo mayoría en el marco de la sesión ordinaria que se realizó este miércoles por la mañana. Propone la creación de la Campaña de Concientización para la Equidad de Género en el Trabajo Doméstico y Tareas de Cuidado No Remuneradas, cuya aplicación será en todo el ámbito provincial.

En este sentido, la legisladora celebró la votación y afirmó: “Es importante resaltar que el trabajo de cuidado no remunerado en los hogares carece de francos, de salarios y que no posee horarios de ingreso o de salidas. Además, se da por sentado que estas tareas se realizan por puro amor e inclusive, la propia legislación tampoco reconocía que les correspondiera un valor económico hasta no hace mucho tiempo".

En el texto aprobado, el Artículo 2° define a esta labor como “la actividad humana productiva y creadora en sí, sin contraprestación, que comprende las tareas domésticas desarrolladas en el propio hogar, el cuidado de miembros del hogar y el trabajo voluntario”. Asimismo, se explicita que la finalidad de la iniciativa es visibilizar y valorizar, como así también fomentar la difusión masiva de contenidos relativos a la problemática.

Se trata de un proyecto que sienta sus bases en establecer políticas públicas para generar conciencia en todo el pueblo entrerriano, acerca de que dicho rol no debería pertenecer únicamente a las mujeres. Bajo esta línea, se pretende derribar antiguos estereotipos culturales y sociales que con el tiempo fueron naturalizados, con el objetivo de propiciar una transformación desde una mirada objetiva y equitativa.

La campaña deberá llevarse adelante por el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, con actividades públicas, propaganda en espacios públicos, canales de comunicación oficiales de los que dispone el Estado provincial y medios de comunicación.