Genera controversia el cerramiento de un espacio público

En la última semana se dio a conocer que está aprobada la primera etapa del cerramiento del Parque Rivadavia, más conocido como San Carlos en Concordia. El predio de 80 hectáreas, considerado una de las reservas naturales de la costa del río Uruguay, ha sido lugar de diversos hechos vandálicos en el último tiempo y se estima que de esta manera habrá un mejor control. Hubo diferentes opiniones en la calle como en las redes sociales sobre este primer desembolso que sería de unos 2 millones de pesos desde las arcas de la Provincia. Además no cayó bien la novedad en los ciudadanos sobre la posibilidad de que a futuro se exija el cobro de una entrada para poder ingresar en vehículos.

Al respecto, el director del parque, Maximiliano Benedetto, precisó a LT 15 Radio del Litoral: “Hace bastante tiempo que venimos trabajando en un proyecto sobre el cerramiento del parque San Carlos con el objetivo y el fin de que disminuyan los hechos vandálicos, que tengamos un mejor control y que sea a futuro un sitio de paseo peatonal de los concordienses y los turistas. Nunca con la idea de tenerlo cerrado y abierto a la gente, es para tener un mejor control. Además queremos que se revalorice el parque, como en su momento se hizo lo mismo con el castillo, el cual tiene un costo elevado de mantenimiento. Al principio tuvimos quejas, pero después los concordienses entendieron”.

No se trata de un tema nuevo porque ya en 2016 también se habían manifestado sobre el cerramiento que finalmente no se llevó a cabo. A su vez, el funcionario se refirió al posible cobro de la entrada al parque municipal. “La intención es que los vehículos motorizados no ingresen en cantidad, sino por cupo, o también se podría cobrar una entrada como en el Parque Luro en La Pampa que tiene un costo de 30 pesos por vehículos y a eso se lo podría volcar al parque para los arreglos. Claro está que el ingreso para quienes vayan caminando sería gratuito”, dijo.

Consultado sobre si una obra de este tipo, y con el gasto que podría erogar, es necesario en un contexto adverso en el cual se está viviendo, el funcionario indicó que “tiene sus pros y sus contra. Los fondos que vamos a conseguir son del gobierno de la Provincia, destinado justamente para obras, no es que el municipio está poniendo dinero. Se presentó el proyecto hace siete u ocho meses, se lo evaluó en su momento y decidieron darnos un primer fondo para el cerramiento del perímetro, que sería por calle Belgrano”.

Benedetto destacó: “La obra obedece especialmente a la cantidad de hechos vandálicos, pusimos cámaras de seguridad y siguen sucediéndose los robos, hasta nos han roto las cámaras. También está la Ordenanza Nº 28.312 que debemos cuidar una de las pocas reservas naturales que tenemos en la provincia”. La obra podría demandar un período de tres a cinco años. “Tenemos que contemplar el sector de la selva en galería, hay que buscar los lugares acordes a la ordenanza. La idea sería los dos primeros perímetros por calle Belgrano, Chajarí y Arruabarrena”, contó. El funcionario precisó que el mismo gobernador Bordet se interiorizó sobre el proyecto. A la hora de consultarlo respecto de si la obra total podría tener un costo cercano a los 15 millones de pesos, Benedetto indicó que “hay varios presupuestos, con varios modelos”.

Opiniones

Con la noticia dada a conocer, LT 15 salió a la calle a preguntarle a los vecinos sobre esta obra que está presta comenzar y recogió diferentes conceptos. “Creo que hay otras prioridades antes del cerramiento. Por ejemplo, yo vivo en Chacra 12 y en solo dos manzanas tenemos una columna de alumbrado público”, expresó un vecino. “La idea es muy buena, pero creo que hay otras cosas por solucionar, por ejemplo el estado de las calles. ¿Es una inversión o un gran negocio?”, dijo otra persona.

“Es una inversión que viene de la Provincia y sabemos que cuando viene de la Provincia tiene un destino fijo. Lo que sí se podría conseguir plata para otras cosas más básicas. Hay que aceptarlo, pero también debería venir plata para otras cosas, como que haya más trabajo o la seguridad”, dijo un vecino. En tanto que sobre la posibilidad de cobrar para ingresar al predio, dijeron: “No debería ser así. La necesidad de recaudar lleva a imponer cargas en cosas que uno las paga cuando paga los impuestos”. Por último, una mujer indicó que “cobrar no está bien”.