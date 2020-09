Gastronómicos, gimnasios y jardines contra medidas del ASPO. Los titulares y trabajadores de bares y restaurantes, unidos al sector de gimnasios y jardines maternales, volvieron a marchar este jueves, para expresar su descontento por las medidas de Aislamiento Preventivo Obligatorio (ASPO) que dispuso el gobierno, junto a la fase 3, por la pandemia del Coronavirus Covid 19 en Paraná, Gran Paraná y Gualeguaychú.

gastronomicos8.jpg Foto UNO/ Mateo Oviedo

La marcha con pancartas frente a Casa de Gobierno se realiza horas después del último reporte epidemiológico que da cuenta de 125 nuevos contagios de coronavirus en Entre Ríos, de los cuales 76 ocurrieron en Paraná y tres nuevos fallecimientos en la provincia, uno de los cuales se produjo en el hospital San Martín de la capital provincial.

“Volvemos para atrás y los gastronómicos estamos pagando los platos rotos. Hace seis meses que no podemos trabajar. Cuando se liberó, meses atrás, pudimos hacerlo solo con 50% de la capacidad del local; después bajo sistema de delivery; luego mesas afuera; después 30% de la capacidad del local; ahora de nuevo delivery. La situación es cada vez peor. La mayoría no puede pagar alquileres, servicios, ni sueldos. Acumulamos mayor cantidad de deudas que nos están llevando a un callejón sin salida. Las pérdidas de fuentes de trabajo, sumado a que muchos locales dejarán de funcionar porque las pérdidas son agobiantes”, se desahogó Marcelo Barsuglia, empresario gastronómico, en La Mañana de UNO de radio 97.1 La Red Paraná.

gastronomicos3.jpg Foto UNO/ Mateo Oviedo

Asimismo señaló que la forma delivery no es rentable y ejemplificó: “En el local (Live Rock) tenemos 46 empleados, trabajan solo 19 y con delivery solo 4. El 10% del persona; el otro 90% cobra subsidio ATP y nosotros pagamos la diferencia pero hace dos meses no le podemos pagar ni tampoco el aguinaldo. La situación de los empleados es desesperante. Cuando vamos al banco a pedir créditos se te rien en la cara, porque dicen que los gastronómicos estamos fundidos”, expresó.

Estar en cuarentena hasta el 13 o hasta el 20 no hace una diferencia para los dueños de bares y restaurantes: “Ya es un golpe y se verá en los próximos días con los cierres de locales. No se puede seguir endeudándose pagar alquileres, servicios, ni hablar de los impuestos. Es un riesgo no poder pagar la ART o la obra social de los trabajadores que se están quedando sin cobertura médica. Nada de esto se tiene en cuenta cuando se toman estas medidas”, se lamentó.

gastronomicos8.jpg Foto UNO/ Mateo Oviedo

Por otro lado señaló las diferencias y discriminaciones. Los comercios están habilitados pero la gastronomía es un comercio minorista y estamos excluidos. “Hay animosidad del gobierno de la provincia y del municipio, se confabulan para cerrarnos”, dijo.

gastronomicos6.jpg Foto UNO/ Mateo Oviedo

Luego habló de los gimnasios y la hotelería: “Cerraron dos hoteles de Paraná: uno de 40 años y otro de 75 años de trayectoria. La situación es muy complicada”, resumió