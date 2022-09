Gastón Pauls habló sobre las adicciones y la prevención

Luego de ello, se inició la charla con los jóvenes, que contó con la presencia del titular de Ipaser Seguros, Tomás Proske; del presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller; y de la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Avila.

Al referirse al encuentro, Avila, señaló que "estamos muy contentos desde la Fundación Iapser trayendo este proyecto nuevo de estar en contacto con los jóvenes y brindar un servicio desde el encuentro, la reflexión; de hablar en primera persona con Gastón, generar redes de contención y ayuda para estar presente ante este flagelo que nos aqueja a todos".

"Somos parte todos de una sociedad y tenemos que estar atentos y sobre todo atender el tema de adicciones que es tan importante, para decirles a los chicos que hay otro camino", agregó.

Por su parte, Pauls comentó que "vengo dando vueltas por el país hace seis años y Entre Ríos pasó a ser uno de los espacios donde podemos empezar a hablar; no todas las provincias abren el diálogo, el debate y por lo menos la escucha”, advirtió.

“Tristemente tenemos que salir a hablar de este tema, ojalá no tuviéramos que hacerlo, pero la situación es muy compleja y demanda el compromiso desde los gobiernos y desde los civiles, aquellos que somos transformadores o informadores de la realidad", subrayó.

Advirtió que "realmente es complicada la situación, lo vemos en la esquina, en barrios ricos y pobres"; y afirmó: "Esto se trata de hablar, adicción viene de `no decir`, dicción es decir, adicción es no decir. Si seguimos sin decir, lo que se alimenta es el consumo; si hablamos, no quiere decir que vaya a desaparecer inmediatamente, pero por lo menos vamos a prevenir”.

En ese contexto, consideró que “el pibe que todavía no consumió nunca pasta base, paco, merca y que tiene la posibilidad de hacerlo, por lo menos va a saber dónde se va a estar metiendo; es algo que yo desconocía hace 30 años".

Hizo notar que “hace 25 años que no hay una campaña de prevención, la última fue Fleco y Male, del doctor Miroli; no hubo nuca más una campaña fuerte de prevención en la Argentina".

Luego, acotó: “Cuando hablo de prevención, hablo de que por lo menos no entre más gente al barco que se está hundiendo; después tenemos que además trabajar con los que ya están en el barco, que se están hundiendo, que se ahogaron. A algunos lamentablemente no vamos a llegar porque se van a morir de sobredosis o suicidios, accidentes o enfermedades relacionadas con el consumo”.

Por último, calificó de "grave" la situación y graficó: "Menos del 20 por ciento de los adictos entran en recuperación y la sostienen; el otro 80 por ciento recaen, se matan, se suicidan, mueren o viven una vida trágica. La prevención es para no seguir sumando gente y después tenemos que ver qué vamos a hacer con todos aquellos que tienen temas mentales y, además, el consumo".