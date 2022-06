Gallo: "Rogelio Frigerio es un extranjero de promesa fácil"

Concejal Gallo Concordia.jpg Concejal de Concordia apuntó a Frigerio.

En la misma línea, profundizó sus argumentos: "Quejarse de los problemas que hay, sin autocrítica ninguna; no decir que fue el ministro con mayor responsabilidad y poder en el gobierno macrista que hundió al país en su peor crisis; mostrarse como un recién llegado a la política y prometer lo que sea según donde esté y quien lo escuche. Para cualquiera que vea las noticias que se difunden de sus visitas y las declaraciones que hace, estas consignas saltan a la vista".

Gallo continuó con los cuestionamientos a quien perfila como candidato opositor y apuntó: "Diferente sería si Frigerio fuera una artista porteño que durante los fines de semana se presenta en alguna ciudad o pueblo de Entre Ríos, o un turista que viene de pasada un fin de semana largo y le da por opinar de nuestras cuestiones con la mirada condicionada por el bombardeo permanente de negatividad de Clarín, La Nación y demás aliados del macrismo y la derecha".

En ese sentido, el concejal concordiense aseveró que "Frigerio es un diputado nacional. No se trata de quejarse mucho, decir lo que convenga y sumar seguidores en las redes sociales. Quienes lo votaron, equivocados o no, tal vez pretenden que se acuerde de Entre Ríos un poco más que para las fotos lindas y los discursos prefabricados. Y quienes no lo votaron, en tanto que ciudadanos entrerrianos, también están en condición de exigirle que trabaje un poco más, aún cuando el estilo de la dirigencia macrista se incline más a los foros televisivos que a la labor política en sí".

rogelio frigerio 15.jpg Puños arriba. El exministro del Interior fue el precandidato más votado en la provincia.

Más adelante, apuntó: "Aproximadamente seis meses desde que fue electo diputado y no se conoce ningún proyecto o iniciativa de su autoría que haya sido planteado o realizada en beneficio de los entrerrianos. Su nombre en la prensa trasciende mucho más por la amplia vidriera que le dan los canales y diarios del grupo mediático al que responde, que por alguna cuestión vinculada a la realidad de nuestra provincia. O bien, casi como una excepción al cerco mediático que lo protege, por el proceso judicial que enfrenta ante la legítima sospecha de negociaciones incompatibles con la función pública, cuando era el superministro de Mauricio Macri y entre unos pocos socios y amigos negociaban el futuro de los argentinos y argentinas".

Por último sostuvo que "el país necesita más política - de la verdadera, la que debate ideas, la que confronta modelos y acciona en favor de la gente - y menos politiquería de cotillón como la que exhibe Rogelio Frigerio, un extranjero de paso en las tierras entrerrianas".