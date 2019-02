Galimberti: "Quiero ser el candidato del consenso"

El actual intendente de Chajarí y ex presidente del Comité provincial, Pedro Galimberti, expresó que," se necesita trabajar de aquí al cierre de lista en la búsqueda de consensos", y aseveró que "serán estos consensos los que nos permitirán que Cambiemos sea gobierno en Entre Ríos".





"En lo personal, estamos trabajando y dialogando con Intendentes y dirigentes de todos los sectores de nuestro partido y de todas las fuerzas políticas que conforman Cambiemos, y en particular con el Pro, para lograr este objetivo".





En este sentido, Galimberti reiteró, "no me siento candidato a gobernador de un sector. Quienes pretendan impulsar candidaturas de determinados espacios no están entendiendo el significado de cambiemos ni la demanda que nos exige el pueblo por estas horas".





"El peronismo no ha producido las transformaciones de fondo que esta provincia necesita, solamente nuestras mezquindades pueden hacer que el peronismo siga siendo gobierno en Entre Ríos".