Fundación Lázaro, la resurrección de la esperanza

"Necesitamos la colaboración de la gente para poder terminar esta construcción, y así poder alojar más chicos, porque el problema acde la droga se expande, al igual que la violencia en la sociedad, y por más que muchas familias piensen que no les va a tocar, esto pasa en todos los sectores. Hoy muchos nos piden ayuda y no podemos recibirlos porque no teanemos más lugar", contó a UNO Jorge Achor, coordinador de la Fundación Lázaro, quien recordó que en 2018 lograron abrir un espacio similar en Santa Elena, donde hay otros 13 jóvenes que anhelan recuperarse de su adicción. Además de la huerta, en el lugar aprenden carpintería, tapicería, y pueden estudiar para terminar la escuela Primaria o la Secundaria; también hay un vivero y disponen de una verdulería que atienden ellos mismos, en la que ofrecen lo que cultivan. También incorporaron un lavadero artesanal de autos para lograr paliar los costos que la obra requiere, ya que a los residentes no se les cobra nada, excepto si alguno tiene un ingreso y quiere colaborar. Muchos se acercan apadrinados por las parroquias no solo de la región, sino de otras provincias.

Matías es uno de ellos. Oriundo de San Rafael, Mendoza, llegó a la Fundación hace siete meses por recomendación de un cura que acompañó una misión en su provincia en la que había gente de Paraná y Santa Elena. Llevaba cinco años involucrado en el mundo oscuro de la droga y mencionó: "Vine con una situación difícil por el consumo. Estoy muy agradecido con Casa Lázaro y con Jorge, que me abrió las puertas. Y también con las personas que colaboran, porque esto es posible gracias a la caridad de corazones generosos". El joven, de 25 años, confió que llegó a robar para comprar sustancias, y comentó: "Esto me llevó a tomar la decisión de recuperarme. Nunca es tarde para poder cambiar. Anhelo volver a ser la persona que era antes de que aparecieran las adicciones y salir de este círculo, que es bastante complicado. Toda vida vale, y con Cristo y voluntad todo se puede. Hay que dejarse ayudar". Pablo Ojeda tiene 21 años y es de Bovril. Estuvo alojado más de un año, se fue y regresó.





"Estoy con los chicos dirigiendo la huerta. Antes estuve en tratamiento acá y volví hace un mes y medio. En este lugar pude terminar la Secundaria e hice cursos. A mí me costaba mucho estudiar y acá fue distinto. Llegué a ser escolta derecha de la Bandera Argentina", señaló con orgullo. Pablo Leiva cumplió 28 años el lunes. Nació y creció en Resistencia, Chaco, pero antes de ingresar a la Fundación vivía en situación de calle en Santa Fe. Un colaborador de la basílica de Guadalupe conoció su triste historia, sumido en el alcoholismo y la indigencia, y lo acercó a la obra. "Estuve antes acá, el año pasado, me retiré y ahora tuve una recaída y tomé la decisión de volver, para poder seguir adelante", refirió.





Jorge mencionó que muchos vuelven, y explicó: "Cuando salen de acá la sociedad misma empieza a cerrarle las puertas, no consiguen trabajo ni donde estar ni ayuda. Por eso buscamos ampliar nuestra capacidad para brindarle contención a más jóvenes. Queremos terminar las piezas de la planta alta para no tener que negarle el ingreso a nadie por falta de lugar, porque mientras están acá estudian, trabajan, tienen valores. El Arzobispado, con esta obra en la que estamos trabajando, les da la posibilidad de que puedan seguir su vida sin estar en la calle, y eso es bueno", concluyó. Hoy en día solo reciben un subsidio mensual de Comedores Comunitarios de la Provincia y necesitan ayuda. Además de colaborar con recursos económicos para sostener este valioso emprendimiento, se puede brindar algún taller, o atención médica o psicológica en el caso de los profesionales de la salud. La institución tiene una página web donde se puede conocer más sobre esta iniciativa: www. fundacionlazaro.com.ar. También se puede llamar al (0343) 4364694.