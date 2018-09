Fuertes cruces en el Senado por la eliminación del fondo de la soja

Hubo fuerte debate en la sesión de esta jornada en el Senado provincial, sobre todo lo vinculado con la aplicación de las retenciones por parte del gobierno nacional y la decisión de la gestión de Mauricio Macri de derogar el fondo federal solidario de la soja.





Generó debate un proyecto de declaración de los senadores Giano, Olano, Torres, Larrarte, Ballestena, Bonato y Canali y de las senadoras Espinoza y Miranda, por el que el Honorable Senado expresa su rechazo al decreto 756/2018 del Poder Ejecutivo Nacional, que deroga el Fondo Federal Solidario (decreto nº 206/2009) que significa para la provincia de Entre Ríos una afectación de 1719 millones de pesos.





El senador Giano tildó de inconsulta a la medida, y dio números sobre las pérdidas para la provincia. "Es clara la decisión del FMI es pos de equilibrio, a costa del desequilibrio fiscal o desfinanciamiento de las provincias", subrayó el representante de Concordia. "Dónde quedó pobreza cero que anunciaba Macri", se preguntó Giano, y relató otras medidas a su visión desafortunadas en perjuicio de los argentinos y los entrerrianos en particular.





Por su parte, el senador Kisser, habló de herencia recibida que no se puede ocultar, que tiene que ver con la realidad del país. "Quiero señalar como productor agropecuario, cuando el gobierno impuso las retenciones eran móviles y se podían reajustar a gusto del gobierno, este gobierno da certezas y dice que van a ser 4 pesos por cada dólar de exportación, el presidente Macri anuncia con mucho dolor la necesidad de retenciones y explica razones". "La provincia de Entre Ríos no se puede quejar, ha recibido mucho mas de coparticipación, y lo hablo como presidente de la Comisión de Presupuesto", indicó el representante de Paraná. "No hay que ver fantasmas donde no los hay", señaló finalmente.





El senador Morchio contestó que "no aplaudo las retenciones, y pertenezco a un espacio donde se me permite disentir, soy productor agropecuario y sé hacer eso".





El senador Larrarte apuntó a la "decisión inconsulta" y al hecho de "arrebatar el recurso al pueblo", lo que representa "una injerencia del gobierno nacional en los planes del gobierno provincial y es de dudosa constitucionalidad".





Tribunal de Cuentas





Otro proyecto de ley tuvo votación positiva, proveniente del Poder Ejecutivo y de los senadores Kisser y Ferrari, por el que se reglamenta el artículo 213 inciso 1) de la Constitución provincial, y se refiere al control previo del Tribunal de Cuentas.





El senador Kisser apuntó a "la necesidad de hacer un control preventivo ante una contratación de alta significación económica". "No inventamos nada nuevo", añadió, y resaltó la buena predisposición en el marco de la Comisión para este proyecto. "Estamos dotando de una muy buena herramienta, necesaria, al Estado, que debe tener organismos de control que trabajen en pos de la transparencia, y que eliminen todas las sospechas". "Vamos a dar un paso trascendental al tener una regulación en este sentido" manifestó el senador por Paraná.





Larrarte apuntó por su parte a los sistemas de control constitucionales. "No hay una definición de lo que quiere decir alta significación económicas; y debemos resaltar que en esta norma hay un procedimiento administrativo específico y los expedientes no andarán pasando de despacho en despacho".





Se votaron los 11 artículos por unanimidad y pasó a la Cámara de Diputados.





Cobro de multas





Otro proyecto de ley de los senadores Ferrari y Morchio, fue votado en la sesión de este jueves con media sanción, y en el mismo se prohíbe a empleados y funcionarios policiales y de cualquier otro organismo provincial a percibir el cobro en efectivo de importes correspondientes a multas por presuntas infracciones de tránsito en el lugar del hecho.





El senador Ferrari señaló que este proyecto "es consecuencia de distintas consultas que hemos realizado con ciudadanos de nuestra provincia y personal policial de Entre Ríos; el tema que causó algún tipo de polémica tiene como objetivo premiar al buen funcionario". En este sentido explicó que "quienes andamos en las rutas provinciales sabemos que normalmente ocurre que algunos funcionarios inescrupulosos ponen en juego el prestigio de las instituciones y se tientan ante la posibilidad de hacerse de dinero". "Tendemos a respaldar a la institución policial", afirmó el senador por Victoria.





En el mismo sentido, el senador Morchio destacó que el proyecto "se inspira en un reclamo de los ciudadanos que representamos, si bien es polémico, los buenos policías estarán de acuerdo, no queremos dejar la puerta abierta a la corrupción en las camineras".





Conservación de suelos





Un proyecto tratado sobre tablas, fue el de autoría de Nicolás Mattiauda. El mismo apunta a las prácticas de terrazas en los campos. "Hemos presentado con el senador Morchio, el proyecto sobre las terrazas en los campos, que incluye bajas en los impuestos al inmobiliario rural". El legislador de Gualeguaychú apuntó a que se trata de "estímulos al productor para que lleven a cabo las prácticas", y tildó de "acierto por parte del Ejecutivo que será un beneficio para el campo a mediano y largo plazo, ya que la aplicación sería a partir de 2020".





Por su parte el senador Morchio manifestó que "esta ley es enmendar un error de 2012 al derogar la ley de suelos, una ley pionera, que daba exención impositiva al 100% a los suelos protegidos por los productores". "Hoy es un acierto, en nuestra provincia hay muchas pendientes, este proyecto permite que aquellos productores que decidan invertir en curvas de nivel puedan recuperar su inversión", dijo el senador por Gualeguy, y destacó a la Comisión de Presupuesto y a los miembros de ATER.

El proyecto que consta de 16 artículos obtuvo media sanción y pasa a la Cámara Baja.





Ley Justina





Otro proyecto tratado fue la adhesión a la ley nacional Nº 27447, de trasplante de órganos, tejidos y células. Giano manifestó que esta ley es "un antes y un después". Agregó que a partir de esta sanción todos somos donantes, que más de 10.000 personas esperan un trasplante en el país, y la Ley Justina también propone optimizar servicios en este sentido.





Tras la intervención de la senadora Miranda, que contó su experiencia personal sobre el tema, se aprobó por unanimidad la adhesión a la Ley nacional.





Instituto Becario y otros proyectos





Se trató en el recinto el proyecto por el cual se sustituye el artículo 5º de la ley 10133 (Inaubepro) y se autoriza disponer de hasta un 10% del fondo para afrontar gastos de equipamiento y funcionamiento.





El senador René Bonato dijo que el proyecto viene con media sanción de Diputados, y ayer se reunieron con titulares del Instituto. En tanto Kisser adhirió al acompañamiento de la ley, y advirtió que las actividades y administración del Instituto necesitan equipamiento para prestar servicios a los alumnos. Tras la votación afirmativa, pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.





Por último, se aprobaron transferencias de inmuebles en el departamento Concordia, y un proyecto de comunicación del senador Schild, por el que se solicita al Poder Ejecutivo que a través del organismo que corresponda, provea un móvil policial idóneo para la zona rural, a la comisaría de Estación Camps, departamento Diamante.





Cuidadores de ancianos





Fue el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Angel Giano, quien solicitó tratar en primer lugar el proyecto que tiene por objeto regular la actividad desarrollada por cuidadores domiciliarios y/o polivalentes. Presentes en el recinto estuvieron por este proyecto, integrantes del gremio UPCN.





El texto proveniente de la Cámara Baja volverá a la misma con modificaciones para revisión. En el articulado se define al cuidador domiciliario y/o polivalente, sus tareas, funciones y obligaciones. Se creará un Registro, se especifican requisitos, y se establece que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud, entre otras cuestiones.





El senador Lucas Larrarte, explicó que con esta ley "se crea un marco regulatorio específico para la actividad, que se encuentra en pleno crecimiento y donde se desempeñan muchos trabajadores". El legislador aclaró que el cuidador domiciliario es una nueva actividad, diferenciándola del trabajo doméstico. "El marco jurídico es como se maneja un colegio profesional, y hemos establecido con claridad la autoridad de aplicación"; además "hemos reforzado también la posibilidad de establecer sanciones".





En el mismo sentido, el senador Raymundo Kisser señaló que se escucharon aportes de Salud de la provincia, y abogó para la capacitación. Asimismo resaltó la "seguridad jurídica pertinente" que se va a establecer para esta labor.





A la hora de la votación, por unanimidad los legisladores manifestaron la afirmación al proyecto.





Noemí Dalmolín de área de adultos mayores de UPCN destacó la importancia de esta norma y expresó que "desde UPCN se está trabajando en la formación de los cuidadores domiciliarios hace tres años conjuntamente con la provincia, ya que en entre Ríos además de los cursos que ofrece la Dirección Nacional Para Adultos Mayores del Ministerio de desarrollo Social de la Nación, tenemos una impronta de trabajo a través de la certificación de nuestros ministerios con UPCN y por eso hemos motorizado esta iniciativa".





"Nos sentimos orgullosos de saber que les damos herramientas para el trabajo y hemos ayudado a regular la noble tarea de cuidar y visibilizar al cuidador" remarcó.





Cabe destacar que esta ley contempla el trabajo particular y en instituciones y los que se aboquen a esta tarea deberán cargar sus datos en su sistema.





Más temas aprobados





El proyecto de ley que recibió media sanción este jueves, es el que rige la Responsabilidad del Estado provincial, municipios, comunas, entes autárquicos, descentralizados y demás entes públicos estatales provinciales, municipales o comunales, por los daños que su acción u omisión les produzca a los bienes o derechos de las personas. Cabe agregar que se unificaron los textos elaborados en la Cámara Baja, adjuntando al expediente un texto autoría del senador Kisser.





El senador Giano indicó que este proyecto "pretende subsanar un vacío legal que tenemos, en cuanto a procedimiento a seguir, y cual va a hacer el fuero competente". Marcó que se pone el eje en los daños y reparaciones. "Es un desafío novedoso; debemos tener en cuenta las particularidades del siglo 21 y pensar con amplitud, que nos lleva a trabajar mirando hacia adelante considerando la realidad que nos compete".





El senador Kisser entendió que este proyecto "es producto de una intensa labor en Comisión". "La responsabilidad, sea del Estado o de un particular, debe ser igual", entendió. "El Estado debería dar el ejemplo, mas cuando hay una víctima y un daño de por medio", manifestó.





El texto que consta de cuatro capítulos y 23 artículos fue votado por unanimidad y pasó a la Cámara Baja.