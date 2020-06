Fuerte cruce entre la UCR y el PJ por la ley de emergencia

Desde el Comité Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) afirmaron que “la emergencia de la que habla el gobierno fue generada por la inoperancia del propio peronismo, que gobierna hace más de 16 años” y cuestionaron que el gobernador, Gustavo Bordet, pretenda “atribuir a la pandemia las consecuencias de años de ineficacia”. Por su parte, el Partido Justicialista emitió un comunicado en el que acusó a los radicales "haber sido parte de un gobierno nefasto" que en cuatro años "destruyó la economía".

Las autoridades del Comité Provincial de la UCR consideraron que “el gobernador es el máximo responsable de esta crisis que nos quieren hacer creer que es producto de la pandemia”.

“Se esconden detrás del telón de la pandemia para tratar de ocultar una crisis que fue provocada por la inoperancia del mismo gobierno que está conduciendo los destinos de la provincia desde hace 16 años y medio, y por usted, señor gobernador Bordet, que desde hace 54 meses patea la pelota afuera y no ha sido capaz de hacerse cargo de sus responsabilidades y de las de sus antecesores”, enfatizaron en el duro documeto los radicales.

“El justicialismo ya ha manoteado en algunas oportunidades leyes de emergencia que echan por tierra los discursos de una Entre Ríos ordenada, equilibrada y austera, y la muestran como lo que es: una provincia totalmente inviable. La diferencia es que ahora pretenden atribuir a la pandemia las consecuencias de años de ineficacia”, afirmaron en el escrito enviado a UNO.

Tras expresar que “los salarios de los empleados públicos y de los jubilados no se deben tocar”, la dirigencia partidaria respaldó a los legisladores radicales para que "expresen su rechazo general y particular a la ley de emergencia, emergencia que provocó el PJ, no la pandemia”.

Luego, desde el radicalismo lamentaron “la total falta de diálogo serio, sincero y responsable del gobierno de Bordet, que se ufana de dialoguista pero hizo oídos sordos cuando ya hace meses le propusimos la necesidad de conformar un amplio comité de economía y trabajo -integrado por empresarios, sindicalistas, dirigentes de distintos espacios políticos, entre otros-, para avanzar en medidas que atenúen las consecuencias económicas de esta crisis que viene de larga data y que la pandemia terminó avivando”.

“Si hace tres meses se hubiese convocado a esa suerte de consejo económico y social, hoy seguramente habría un bosquejo consensuado con las medidas económicas que necesita la provincia para salir adelante, probablemente serían varias las coincidencias y estaríamos cerca de un entendimiento serio y democrático”, sostuvieron desde el Comité que preside Leandro Arribalzaga.

“Si bien hay algunos puntos en los que podríamos tener ciertas coincidencias, esta es una emergencia que nació mal, a las apuradas y sin consenso. Nada puede salir bien de una ley que se engendra de ese modo”, advirtieron.

Por último, y en respuesta a “los grandilocuentes titulares en los que funcionarios provinciales aclaran que los fondos que se recauden por la emergencia serán coparticipables a los municipios”, desde la UCR aseguraron: “Todo lo que se recauda a través de impuestos se coparticipa, así está determinado por ley, no es un acto de generosidad o un favor, sino lo que simplemente corresponde”.

La respuesta justicialista

"Después de haber sido parte de un gobierno nefasto que en sólo cuatro años destruyó la economía y la trama social de nuestro país, la UCR nos sorprende pretendiendo responsabilizar de los problemas financieros de la provincia al gobernador Gustavo Bordet, cuando deberían hacerse cargo de la deuda, el desempleo, la inflación, la pobreza y el maltrato al que sometieron a los argentinoa en alianza con el PRO", respondieron este martes desde la conducción del Partido Justicialista de Entre Ríos.

El documento, que lleva la firma de José Cáceres, secretario general del PJ entrerriano, indicó que "no hay que ser un economista ilustrado para constatar que antes del macrismo la gente vivía mejor, podía pagar sus cuentas y tenía algo tan elemental como un trabajo digno o la posibilidad de estudiar y alimentarse. Los sueños de los argentinos quedaron truncos y el país arrasado. Cuando apenas empezó a verse una posible salida, llegó esta crisis sanitaria de proporciones históricas, que desde la UCR es usada con cinismo como un elemento político para intentar denostar".

"Hace rato que no esperamos en nuestra fuerza política un aporte de parte de ellos, pero da tristeza la cortedad de mente que implica adjudicar a un gobernador la gravedad de la situación que estamos viviendo", indicó el justicialismo.

En el texto indicaron que los radicales están "en su derecho" de "oponerse a un proyecto pensado para aliviar las cuentas provinciales, basado en la premisa de que quien más gana o más tiene, más aporta, y con la atención puesta también en mejorar la situación históricamente compleja de nuestro sistema previsional". Pero desafiaron: "Van a tener que esforzarse en elaborar argumentos políticos, no lanzando palabrerío artero que no está a la altura de un partido con tanta historia".

"Acusar a Bordet de falta de diálogo es un disparate", resaltaron luego. "Tenemos un mandatario que si algo ha sabido hacer es generar consensos y escuchar a todos los sectores. Todos hemos visto las crónicas del gobernador con intendentes, de todos los partidos, con legisladores y legisladoras, como asimismo reuniones de ministras, ministros y funcionarios en general".

"Estamos ante una crisis sanitaria sin precedentes producto de la pandemia. Un gobernador peronista hace lo que le manda el pueblo que lo votó y lo hace con responsabilidad y coraje atendiendo las necesidades de la gente, sobre todo de los más débiles", finalizaron.

"La génesis" de la crisis

Por otra parte, la diputada provincial Paola Rubattino explicó la "génesis" de la crisis que atraviesa la provincia y subrayó que "el desequilibrio que produjo el gobierno de Macri se agudizó con la pandemia". Recordó que la quita unilateral de recursos coparticipables que llevó a cabo el ex presidente significó un "hueco fiscal" de 4.000 millones para Entre Ríos.

“Me parece que es interesante advertir la génesis de la situación social", señaló la legisladora de Gualeguay y recordó que en agosto de 2019, luego de perder las PASO, el gobierno del expresidente Mauricio Macri quitó de manera unilateral recursos coparticipables a la provincia.

"Para Entre Ríos significó 4.000 millones de pesos menos en seis meses, e implicó un hueco fiscal enorme que se agudizó con la pandemia”, remarcó y sostuvo que previo a esa decisión del expresidente, "veníamos trabajando mucho en el Estado, veníamos con una provincia que estaba manejando el equilibrio y control del gasto público".

En ese marco, la presidenta de la comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados señaló que "los entrerrianos que hoy están viviendo horas muy difíciles", y que a raíz de la pandemia transitamos "una recesión económica enorme", por lo que “hay que tomar decisiones".

"En esta enorme marea de situaciones hay que pensar y tomar una decisión. Creemos que la que nos ha pedido el gobernador Gustavo Bordet, en este marco y en esta contingencia, es la mejor", puntualizó Rubattino, y agregó que el proyecto de Emergencia Solidaria "nos habilita a poder pensar en todos".

En esa línea, celebró que el proyecto de Ley establece "una prioridad que tiene que ver con la vida de los entrerrianos, apostar en el sistema sanitario y con todo lo que tienen que ver con una política de alimentos, porque la pandemia trae aparejado cuestiones vinculadas al trabajo, y que afecta indudablemente a los que menos tienen”.

"Me parece que el espíritu general de este proyecto de ley es importante para el contexto en que estamos todos los entrerrianos”, continuó Rubattino, y sumó: “Lo que se busca es llegar a todos los entrerrianos para que la provincia no entre en una situación complicada respecto de dar respuestas en materia sanitaria y previsional”.

Frente a ello "la ley que es progresiva porque apunta a los están pasando una situación mejor en la provincia de Entre Ríos, como las droguerías, las financieras y las grandes extensiones de campo", destacó la legisladora, y aclaró que en cuanto al sector público "alcanza principalmente a funcionarios que tienen que ver con la esfera pública más alta, judiciales, legislativos y del Ejecutivo. El 85 por ciento de los activos queda afuera".

“El sistema sanitario en estos meses nos ha llevado mucha inversión, también los comedores que han trabajado mediante el sistema de viandas", reiteró Rubattino e hizo referencia al impacto en los gremios del sector privado: "hay entrerrianos que en esta caída de la economía la están pasando muy mal", frente a ello "el gobernador ha pedido un esfuerzo de todos. No son medidas simpáticas, pero hay que ver de dónde venimos”.