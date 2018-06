Fuerte cruce en el senado provincial por los despidos en el Senasa

Sesionó este miércoles la Cámara de Senadores de Entre Ríos. Presidió la sexta sesión ordinaria del presente período legislativo (139) el vicegobernador de la provincia, Adán Bahl y estuvieron presentes 16 senadores. Ausente el senador de Villaguay, Mario Torres.





El senado aprobó los pliegos de las profesoras Marta Landó y Marisa Mazza. En el turno de los homenajes destacaron la figura del periodista Guillermo Alfieri, recientemente fallecido en la ciudad de Paraná. Se recordó la Reforma Universitaria y se giraron al Ejecutivo varios pedidos de informe.





Despidos en el Senasa

Los senadores aprobaron este miércoles un proyecto de Declaración de los Senadores Torres, Giano y Larrarte a través del que el Senado manifiesta su preocupación por los despidos que se están dando en Servicio Nacional de Sanidad Animal (SENASA)

El senador Giano recordó que "desde el principio de esta gestión se ha manifestado la preocupación por medidas del gobierno nacional, que ha ido tomando en perjuicio de derechos adquiridos, en perjuicio de los más vulnerables".

Fustigó que las decisiones del gobierno nacional favorecen a un grupo cada vez más pequeño. "Tenemos un gobierno que tiene funcionarios que tienen dinero evadido en cuentas en el exterior", lanzó y mencionó que el ministro Dujovne tiene su vivienda denunciada como baldío. "No han cumplido con la ley quienes hoy tratan que el mundo confíe en Argentina", disparó en sus dichos.





Por su parte el Senador Ferrari, desde la bancada de Cambiemos, se dirigió como "compañero" al senador Giano y dijo que "no creo que al gobierno de Macri le guste dejar trabajadores en la calle". Rechazó que el gobierno nacional quiera echar gente. "El sabe bien que el Estado está sobre dimensionado y en la situación que está no es consecuencia de este gobierno. El déficit no es culpa de Cambiemos que llega al gobierno porque la gente, el pueblo argentino, creyó que era necesario un cambio", argumentó.

Pidió que se espere a las próximas elecciones. "Dejemos de fustigar todo el tiempo, máxime cuando hemos presenciado un gobierno de corrupción", retrucó, recordando su origen en el Peronismo. Pidió que se deje de mirar al pasado todo el tiempo. Pidió que se apueste al futuro, dejando de lado esa crítica continua.





"No seamos hipócritas", pidió Ferrari en el recinto, anticipando que si Cambiemos se equivoca, el pueblo volverá al Justicialismo. "Busquemos que la democracia siga creciendo", propuso.

Retomó desde el Frente para la Victoria el senador de Uruguay, René Bonato, quien dijo que "se han pasado mirando al pasado, se han valido de esto para mantenerse dos años y medio". Se refirió a la corrupción del gobierno de Cambiemos al que calificó como "el más corrupto". Sostuvo que el gobierno de Macri hace todo lo contrario a lo prometido en la campaña electoral. "Cual es la cuestión positiva que han hecho en dos años y medio", preguntó elevando el tono y pidió que los que robaron vayan presos.

El Senador Ballestena dijo que "les va como les va porque no conocen la realidad y me duelen algunas cosas. Si alguien metió la mano en la lata que la pague", afirmó. Mencionó documentos que muestran la incorporación de gente de Cambiemos con sueldos altísimos en cargos burocráticos del PAMI. "Es evidente que no ven la realidad", dijo.

El presidente del Bloque Cambiemos, Francisco Morchio, dijo que "se buscan los consensos y el respeto entre los bloques". "Ambos bloques hemos sido muy productivos buscando los mayores consensos posibles", agregó. Rechazó los dichos de Bonato "buscando la canchereada permanente".





Nicolas Mattiauda, sobre el proyecto en discusión, que de los despedidos del SENASA han sido reincorporados alrededor de 9 y no están disminuidas las acciones de control que debe realizar.