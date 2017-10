Fuerte amenaza de José Allende a un funcionario de Salud

El diputado provincial José Ángel Allende quedó otra vez involucrado en un grave entredicho por amenazas.

Y el incidente ocurrió un día de verdadera participación democrática: este domingo, día de elecciones legislativas.

Esta vez, el destinatario de sus improperios resultó ser el abogado Juan Orlandi, secretario técnico del Hospital San Blas, de Nogoyá.

Orlandi hizo un comentario en un grupo privado de whatsapp sobre la necesidad de una renovación dentro de las figuras del Partido Justicialista de Nogoyá para las próximas elecciones, y puso como ejemplo la necesidad de que Allende diera un paso al costado.

Allende es diputado provincial, en forma ininterrumpida, desde 1999, y es también titular de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) desde 1998, donde ha sido reelecto en forma consecutiva.

De algún modo, aquella observación privada de Orlandi llegó a oídos de Allende, que le hizo una llamada urgente al secretario técnico del Hospital San Blas con fuerte tono amenazante: "Te voy a hacer echar del hospital, te voy a cagar a trompadas, te voy a meter el dedo en el culo", fueron algunas de los improperios que escuchó Orlandi, que quedaron grabados en su teléfono celular, y que anunció que pondría en conocimiento de la Justicia.









Enterado de la intención de Orlandi de acudir, Allende, ya con una causa judicial por amenazas a un periodista, a punto de ir a juicio oral, prefirió volver sobre sus pasos. Fue a pedirle personalmente disculpas al agredido. Y así desactivar una eventual segunda causa por amenazas en la Justicia.





Orlandi está este domingo como fiscal de Somos Entre Ríos en la Escuela N° 2 Lorenzo Barcala, y hasta ahí llegó Allende. En forma pública, el legislador le pidió disculpas por las amenazas.

De igual modo, el fiscal Federico Uriburu, de la Unidad Fiscal de Nogoyá, está en conocimiento de los hechos, y cuenta en su poder con la grabación.

"Allende vino a pedirme disculpas, y voy a analizar con más tranquilidad qué es lo que voy a hacer, porque tengo la cabeza que me va a mil, porque me amenazó. No lo tomo como una amenaza de cualquiera, sino de alguien que pueda hacer daño. Me asusté", señaló Orlandi, un abogado de 33 años, a Entre Ríos Ahora.





–En tu muro de Facebook anunciaste que harías la denuncia. ¿Estás reconsiderando esa decisión?

–Lo voy a pensar mañana, más fresco, sin tanta calentura. Pero lo puse en conocimiento al fiscal, por si me llega a pasar algo. Esa es la realidad.

–¿Vos sos secretario técnico del hospital?

–Sí, pero estoy reconsiderando renunciar. Es un momento complicado. Quiero seguir en el hospital. Y yo le dije a Allende cuando me vino a pedir disculpas: ´Si vos me queres echar del hospital, echame. Yo soy abogado, tengo mi profesión, me va bárbaro´.

–¿Por qué la amenaza?

–Por una publicación que hice en un grupo privado, de cuatro o cinco personas del Partido (Justicialista). Dije que en la próxima elección hay que jugar una interna, que estamos cansados los jóvenes de las figuras que se repiten. Básicamente fue eso. Le molestó.

–Y al enterarse de lo que dijiste te amenazó con echarte del hospital.

–No, me amenazó con cargame a trompadas, que me iba a meter el dedo en el culo, que no sabes con quién te metiste, no sabés lo que te va a pasar.

Mañana, Orlandi resolverá si activa finalmente la denuncia judicial por amenazas contra el diputado Allende.





Fuente: Entre Rios Ahora