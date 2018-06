Fuego, asado a la estaca y remembranzas de la Patria Gaucha

José Altamirano y su familia venden carne asada a la estaca, todos los sábados, en avenida Almafuerte y Circunvalación de Paraná . Este fin de semana fuimos hasta el lugar para conocer su historia, nos contó los secretos para ser un buen asador, también de su pasión por los festivales de jineteada y folclore y su sueño de ver sus cuatro hijos con un título bajo el brazo.

Cada sábado, quienes circulan por la zona pueden ver, en medio de la oscuridad, el fuego ya encendido y las estacas con la carne puestas en círculo protegidas del viento por chapas. En general, José termina de adobar y colocar la carne en las estacas a las 2 de la madrugada, duerme unas pocas horas y junto a su hijo mayor se trasladan hasta el espacio verde que eligieron para ofrecer su mercadería. Mientras su hijo enciende el fuego, él coloca las estacas en círculo y se inicia así la magia del buen asador.





José nació en barrio San Agustín de Paraná, pero siendo él aún muy pequeño, su familia se trasladó a la Costa Atlántica. Su padre tenía ofertas de trabajo allá, y no las dejaron pasar.





Amante de la vida rural, fue aprendiendo los quehaceres de los trabajadores rurales, de caballos y pasiones de raíces campestres. Los tradicionales habitantes del campo, los gauchos, son especialistas en la elaboración del "asado a la cruz", donde la carne es colgada en un asador de hierro que se clava en la tierra y alrededor de un fogón de leña.





"Era muy chico todavía cuando don Chichá Escalada, a quien le estoy eternamente agradecido, me enseñó el oficio de asador. Íbamos a las jineteadas y campos de doma y nos instalábamos con el asado", contó.





José lo ayudó durante años, hasta que don Chichá, por cuestiones de edad y salud debió dejar de trabajar. Para ese entonces José se había hecho conocido en el ambiente y heredó de su mentor tanto el oficio como los clientes.

"La mayor cantidad de costillares que llegué a asar fueron 53, en una fiesta en General Lavalle. Eramos tres muchachos. Fue impresionante. Estuve en muchas domas y la fiesta que más extraño es la de Gauchos Unidos Lucila del Mar, en el Partido de la Costa", dijo.

También explicó porqué tomaron la decisión de mudarse: "Nunca me faltó el trabajo, pero hace unos cuatro años decidimos dejar la Costa Atlántica y radicarnos en Paraná. Nuestros hijos ya crecieron, tienen ganas de estudiar y allá no hay posibilidades de acceder a una universidad, así que juntamos nuestras cosas y probamos suerte acá. Hoy ya la mayor está estudiando en la facultad, otro de mis hijos se prepara para ingresar en la Fuerza Aérea y los menores cursan el secundario, ya pensando en elegir una carrera. Ellos están concientizados de que tienen que estudiar, y saben que con su mamá los vamos a apoyar en lo que sea que elijan, porque queremos que sean felices y puedan trabajar de lo que les gusta", relató el entrevistado.





En avenida Almafuerte y Circunvalación están instalados desde hace seis meses, pero comenzaron con el emprendimiento hace un año, en avenida de las Américas y Del Barco Centenera, los domingos. Colaboran todos, tanto Virginia (Ballero), esposa de José, como los cuatro hijos del matrimonio: Lucía, Tomás, Gerónimo y Zahira.





"Cuando llegamos, hace cuatro años, no conocíamos a nadie. Me traje estacas, una picadora de carne, embutidora y el equipo de silletas, porque pinto en alturas. Esas eran mis herramientas, y lo que yo podía ofrecer a quienes me quisieran dar trabajo. Cuando llegué pinte dos edificios, y fui empleado, pero me llevaba muchas horas y el dinero no me rendía. Me dí cuenta que nadie hacía asado a la estaca, entonces con mi señora invertimos un dinero, compramos una media res, la deshuesé y vendimos todo. Así empezamos", dijo.





El emprendimiento no sólo implica un sustento económico, también significa un motivo de unión familiar y un aprendizaje para los más chicos: "Desde que nacieron les inculcamos que hay que trabajar, ganarse su sustento dignamente. Aspiramos a que tengan una carrera universitaria, pero por sobre todo queremos que hagan lo que hagan, sean felices, por eso los vamos a apoyar siempre, sea lo que sea que elijan para su vida", concluyó José.