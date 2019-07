Frigerio se reunió con los vecinalistas y sumó a Dani Rossi al macrismo

Finalmente el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Pichetto, no estuvo ayer en Gualeguaychú. Sí estuvo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien mantuvo dos reuniones políticas. Una con la dirigencia provincial del sector, encabezada por el actual senador nacional Alfredo De Ángeli, quien es precandidato nuevamente para otro mandato en la lista “oficial” de la alianza entre el radicalismo y el PRO.

La otra reunión fue con los intendentes vecinalistas, a los cuales Frigerio tentó para que se sumen a la campaña nacional del macrismo.

Dentro de estos intendentes se contó también al presidente municipal electo de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi. “El exvicegobernador participó en Gualeguaychú de un encuentro de Intendentes Electos por el vecinalismo con el Ministro del Interior Rogelio Frigerio. En el encuentro de trabajo Frigerio se comprometió a visitar Santa Elena en las próximas semanas por temas de gestión sobre el Frigorifico y las barrancas que tanto preocupan a la ciudad”, se informó desde el sector de Dani Rossi.-

Sin lanzamiento

Pichetto pensaba hacer el lanzamiento provincial de su espacio, llamado Peronismo Republicano, pero una actividad conjunta con Macri le impidió llegar a la ciudad del sur entrerriano. Sin embargo, hizo declaraciones a medios de la localidad.

“Hay un escenario de alta paridad. Yo confío en que Juntos por el Cambio va a ganar la primaria. Y la elección argentina se va a definir en octubre. La polarización es un dato concreto. Las opciones por el medio están muy diluidas, tanto la de (Roberto) Lavagna como la de (José Luis) Espert. Creo que va a haber unos puntos más a favor del gobierno”, anticipó en diálogo con radio Máxima.

Al referirse a la situación económica, el actual senador nacional opinó: “Nadie desconoce que el año pasado hubo un impacto económico, que ha sido producto no haber evaluado la estructura fiscal, que es muy alta. El Presidente ha decidido hacerla. El país tiene que entrar en una senda de responsabilidad institucional de orden fiscal, para no recurrir ni a la emisión, ni al crédito externo. Yo creo que la economía tiende a ordenarse, se ha estabilizado el tipo de cambio. Hay que poner en marcha un modelo de desarrollo, yo tengo esperanzas en la Argentina. Creo que podemos salir. En poco tiempo la Árgentina va a estar con el autoabastecimiento de gas, y en unos años más con el autoabastecimiento de petróleo. Vaca Muerta ya no es una utopía. Esto va a permitir tarifas diferenciadas para industrias”, aseguró.

>> Kisser y Arribalzaga judicializaron el planteo del pegado de boletas

La Lista 502 A Futuro Entrerriano, que lleva como precandidato a senador nacional a Raymundo Kisser, interpuso un recurso de apelación en la Justicia Federal contra el rechazo al pegado con la fórmula presidencial Macri-Pichetto. “Sólo un exabrupto puede sustentar esta mala maniobra que pretende confundir a los entrerrianos”, se indicó en el comunicado de prensa. “Tenemos derecho al pegado con la fórmula presidencial y nada lo niega. Todo expresamente lo autoriza, salvo el exabrupto o exceso de poder y esta mala maniobra confunde a la ciudadanía al hacer creer que hay una ‘boleta oficial’ cuando por distintos carriles participamos quienes integramos la alianza y abrevamos en la misma y única fórmula presidencial. Nos encontramos con el contrasentido que siendo miembros de la alianza nos prohíban ofertar la fórmula Mauricio Macri- Miguel Pichetto”, se indicó. En la misma línea se aclaró: “Por eso, desde la lista 502 A Futuro Entrerriano interponemos un recurso de apelación desde la base firme de las resoluciones de los órganos formales nacionales y provinciales que autorizan expresamente el pegado de boletas de distintas expresiones al interior de la alianza, en función de mejorar la competitividad en cada distrito”. Asimismo se informó que el escrito “fue presentado ante el Juzgado Federal por el apoderado de la lista 502 A, Alejandro Carbó”. En el texto se detalla los resuelto por la Convención Nacional del radicalismo respecto del pegado de boletas, donde se señalan los diferentes casos en los que se permitirá el pegado. Entre esos casos, se menciona: “Las boletas de sufragio de todos los precandidatos/as a presidente y vicepresidente de la Nación podrán adherirse a todas las boletas de sufragio de las listas de precandidatas/os a cargos legislativos federales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales”. En el mismo sentido, se recordó: “En el orden provincial por su parte, el recurso puntualiza que el Acuerdo Constitutivo del Frente Electoral Juntos por el Cambio Distrito Entre Ríos celebrado el pasado junio, por el que la Unión Cívica Radical, el PRO, el partido Fe, el partido Unión por la Libertad, el partido GEN y el partido Movimiento Social Entrerriano constituyen una Alianza Electoral Transitoria, tiene como uno de sus fines el de proponer listas de ‘candidatos comunes’ para los cargos electivos en las categorías de diputados y senadores nacionales en las próximas elecciones generales con sus primarias”. “Vemos cómo expresamente se plasma en el convenio de adhesión la autorización de pegado de las distintas boletas y no se advierte ningún lazo de condicionamiento ni reserva en beneficio de algún candidato ‘oficial’. La democracia funciona cuando hay reglas claras y equitativas. En este caso hay claridad en las reglas pero falta voluntad para cumplirlas y así evitar competencias disfuncionales y nocivas para una coalición. Claramente hubo un mandato para la dirigencia al respeto y pegado de boletas para mejorar la competitividad en cada distrito. De ninguna manera se autoriza una boleta ‘oficial’”, se indicó en el escrito. Además se señaló que la prohibición de pegar con la boleta del presidente Macri se vivió “como un acto de discriminación que no está solventado con ninguna explicación y, lo que es peor aún, sin base legítima que consolide este atropello”.