Frente a subas de hasta un 40% en textos escolares, crece la demanda en fotocopiadoras

En la mayoría de las fotocopiadoras de Paraná las filas para ser atendido suelen extenderse en esta época del año, cuando apenas han comenzado las clases en la mayoría de los niveles y los docentes le informan a los estudiantes cuáles serán los textos que van a utilizar a lo largo del año.La alta demanda se prolonga al menos hasta finales de abril. Los referentes del sector aseguran que este año se incrementó la cantidad de personas que opta por fotocopiar un libro en lugar de comprarlo, ya que los aumentos de las editoriales fueron notorios: libreros admiten que en temporadas anteriores los textos escolares subían entre un 20% y un 30%, y este año el aumento fue entre un 30% y un 40%.Rebeca, una mamá que ayer esperaba su turno en una fotocopiadora de calle Corrientes, contó a UNO que iba a retirar algunos textos de un largo listado.Por una cuestión de practicidad, los docentes dejan en ese lugar el original y hacen el encargo para que los padres lo retiren, atentos a que de este modo los ayudan a ahorrar en tiempos difíciles, ya que hay familias que tienen varios hijos en edad escolar y se les hace cuesta arriba comprar libros para todos. No obstante, Rebeca observó: "Fui a averiguar para comprar el libro y hay casos en que conviene, porque la diferencia de precio no es tanta. En la misma fotocopiadora me lo han sugerido, porque las fotocopias de un libro me salen 420 pesos y el original cuesta solo un poco más", comentó.A su vez, y aclaró que hay materias donde directamente les exigen el libro original: "En algunos casos no te dejan fotocopiarlos, como pasa por ejemplo con los libros de Inglés, que llevan un trabajo en color. Ese sale 890 pesos y estuve averiguando con conocidos que ya pasaron a otro año para comprarlo usado, porque es el más caro". En este marco, mencionó que la misma escuela a la que asiste su hijo, como ocurre e otras instituciones educativas, contacta a los padres entre ellos para facilitarles que puedan comprar un libro usado de otro chico que ya no lo necesita.Laura, otra de las personas que esperaba en la fila, se quejó de que las editoriales brinden un código para el trabajo final de una materia: "Todos lo libros están carísimos, los de cuentos y los escolares. Si un padre tiene que gastar 800 pesos y el libro no le sirve a otro hermano por eso del código, los docentes no deberían pedirlo más o tendrían que darles ellos una consigna para el trabajo final", opinó."Normalmente esta es la temporada más fuerte. Dentro de mes y medio disminuye y mantenemos clientela con las facultades. Ahora hay demanda de todos los niveles y hay casos, como un determinado libro de Inglés que sale unos 2.000 pesos, que fotocopiado cuesta 200. Hay una clara diferencia", dijo, y agregó: "Hay gente que puede comprar un libro y lo hace, pero hay cada vez más personas que no y recurren a las fotocopias, y eso se va notando año a año", sostuvo.Darío, propietario de una fotocopiadora de calle Belgrano, indicó que "se ve más gente haciendo fotocopias porque los libros están cada vez más costosos". En su caso, los precios son escalonados y hacen descuento por cantidad. "Más gente envía archivos con libros que bajan de Internet para imprimir y es más barato, porque uno aprieta un botón, que ponerse a sacar copias de un libro impreso", refirió.Asimismo, compartió otra forma de acceder a un texto a menor costo: "Las editoriales renuevan cada tres años la edición de sus textos, sobre todo en Segundo Ciclo, de 1° grado hasta 6°. Con eso justifican que hoy en día un libro nuevo de 1° Ciclo esté en 800 pesos, pero se consiguen ediciones anteriores a 500 pesos. Es cuestión de buscarle la vuelta: la maestra puede pedir un libro que no es tan nuevo y cuesta un precio inclusive menor al del año pasado. En esto hay que adecuarse, porque hay escuelas donde no pueden gastar tanto. Por suerte hay maestras que se ocupan de buscar un buen precio para que los chicos cuenten con un libro original y no uno fotocopiado", concluyó.