El secretario de Seguridad y Transporte dijo que la empresa no tiene recursos genuinos para asegurar los sueldos el mes próximo.

El secretario Seguridad y Transporte de la Municipalidad de Paraná, Ricardo Frank advirtió que si la empresa concesionaria del transporte urbano de pasajeros (Buses Paraná) no gestiona recursos genuinos, aunque mañana se levante el paro de choferes, en septiembre habrá nuevos problemas para juntar la plata para sueldos.

“Los recursos deben ser genuinos, proveniente de fuentes que no afecten al contribuyente, que la empresa debe conseguir para que el sistema siga funcionando. Pero esta solución debe ser a largo plazo, sin parches municipales ni provinciales”, indicó.

Siempre hablando en potencial el secretario dijo que si el servicio se retomara mañana, el corte de boleto sería con la nueva tarifa a 29 pesos.

Este fin de semana, desde el municipio se hicieron duras críticas sobre la transferencia de fondos por parte de la provincia, una vez vencido el horario bancario y en vísperas de un fin de semana largo. Frank volvió a explicar el movimiento que hizo la Municipalidad en el programa Ahí Vamos de radio 97.1 La Red Paraná: “Cuando me entero de la transferencia me pongo en contacto con tres las tres áreas que debían intervenir: Contable, Presupuesto y Tesorería. El tesorero me mostró una captura de pantalla de las 13.15 cuando recién desde la provincia le piden la cuenta CBU del banco para efectuar la transferencia. No había ninguna posibilidad de hacerla a esa hora por más charlas que se agotaran”, expresó.

Sin financiamiento

Frank recordó que cuando se firmó el pacto fiscal y se aprobó el Presupuesto se dejaron sin efecto los subsidios que ingresaban a las empresas para que las tarifas no aumentasen. “Políticamente se debería haber hecho un análisis serio para saber si los municipios podían afrontar las consecuencias de esa quita de subsidios. Pero no se consultó a los municipios, ni siquiera a los de mayor volumen de pasajes, como Paraná con 110.000 pasajes diarios”. Tampoco se evaluó si la readecuación de tarifas era viable y a qué precio sería.

¿Se levanta el paro?

Sobre si la simple transferencia del dinero levantará el paro que mantienen los choferes desde el 6 de agosto, Frank aclaró que este martes se verá acreditado el monto de 12 millones de pesos del gobierno provincial a las empresas. Éstas deberán transferir la deuda que mantienen con sus empleados a cada cuenta sueldo. Una vez que se chequee si se trata del dinero adeudado, los trabajadores nucleados en UTA decidirán si levantan la medida de fuerza.

Cruce del municipio a la Provincia por la transferencia tardía

Desde la Municipalidad de Paraná valoraron el gesto que hizo el gobierno provincial, de adelantar 12 millones de pesos a las empresas prestadoras del servicio de transporte urbano, pero lamentaron que se haya demorado hasta el momento en que se cerrara la actividad bancaria para efectivizarlo, por lo que seguramente no habrá restitución del servicio hasta las primeras horas de mañana.

La Municipalidad explicó que por protocolo de actuación, el dinero debe ser enviado desde la Provincia hacia cuentas municipales y de allí a los destinatarios, las empresas; pero todo se hizo pocos minutos antes de las 13 del viernes, pese a que hubo pedidos de adelanto de esos fondos que realizaron, apenas iniciado el conflicto, por parte de los intendentes del área metropolitana y de los empresarios. Cabe recordar que el servicio se encuentra interrumpido desde el martes 6 de agosto, y afecta a los usuarios de Paraná, Oro Verde, Colonia Avellaneda y San Benito.

“La Municipalidad de Paraná hizo todo lo que tenía que hacer, incluso adelantar fondos en situaciones similares a fin de evitar que se paralice el servicio, pero siempre hubo críticas por parte de la oposición. En esta ocasión, se genera un problema por la quita del subsidio nacional, y cuando se quiso atender los problemas derivados de esa circunstancia, Nación firma con las provincias una asistencia financiera. En ese convenio, la Municipalidad no participa, de modo que resulta injusto que se insinúe, si quiera, cualquier crítica a quien no ha generado esta situación, no ha participado de los convenios previos, ni ha retaceado acciones ni aportes para que el sistema funcione”, aclaró el secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, Ricardo Frank.

Para el secretario de Servicios Públicos, “no es nueva esta situación de hacerse el distraído y trasladar responsabilidades a la Municipalidad. Parece que es lo que más cómodo resulta en este estado de situación, al punto que en el paro anterior de choferes se adujo el retraso de fondos municipales, cuando luego se comprobó que hacía cuatro días que el dinero estaba en las cuentas de las empresas prestadoras del servicio”.

Acciones desde el Municipio

Para esta situación, “también la Municipalidad hizo todo lo que estaba a su alcance”, se precisó en un comunicado enviado a UNO. En ese sentido se recordó que “desde el inicio del conflicto se han realizado gestiones en función del interés público y la insoslayable defensa de los derechos de los ciudadanos paranaenses".

El Municipio –agregó Frank–, a través de las directivas y gestiones personales del intendente Sergio Varisco, estuvo cumpliendo con su obligación y en la defensa irrestricta de los derechos ciudadanos”.