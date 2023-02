Francisco Senegaglia: "Espero que haya PASO, porque abre el juego de la democracia"

—Hace unos cuantos meses vengo pensando que el grueso de nuestra experiencia peronista está como muy guardada, muy anestesiada, adormilada. Hablo de la militancia porque también la estructura política se ha comido a la militancia, es decir es una sensación que tengo casi a diario yendo a las básicas y encontrándome con los compañeros y compañeras, o en algunas agrupaciones donde hemos perdido la participación porque queda la sensación de que todo se resuelve en la estructura; todo se resuelve arriba y se construye una lista, se construye un candidato y se lo ofrece mediáticamente. El pueblo y la compañerada no participa de esas decisiones. Eso genera malestar primero y después uno se deprime políticamente. El peronismo tiene que ver con escuchar a las bases, con escuchar al trabajador y que está con sus preocupaciones salariales. Hay una necesidad urgente de profundizar proyectos que vuelvan a una mejora en la distribución de la riqueza.

—¿Es una forma de interpelar a los dirigentes de la primera línea del peronismo?

—Nuestros dirigentes más visibles, más vinculados a las estructuras, a las intendencias, no salían a decir nada, no salían a cuestionar. Creo que cuatro años de neoliberalismo en Entre Ríos y a nivel nacional terminan de vaciar la estructura y de romper el lazo social. Son cuatro años de pragmatismo puro que hemos vivido, con la deuda más grande en la historia argentina. Entre Ríos tiene un presupuesto que ronda hasta diciembre los 1.000 millones de pesos, de los cuales el 89% se va en sueldos. Tenemos una deuda en la Caja de Jubilaciones que ronda los 140 millones de pesos. Tenemos que acceder a los pagos y amortizaciones de la deuda que contrajo la Provincia en dólares en el período macrista. Y le terminan quedando entre el 8% y el 10% del Presupuesto para generar y construir políticas públicas. Tenemos bienes de la coparticipación, pero estamos sujetos a cómo le vaya al gobierno nacional y a quien gobierne. Terminamos haciendo la plancha y no resolviendo los problemas que hay que resolver.

Ejes de la propuesta

—¿Cuáles son los lineamientos de su proyecto político?

—Mi invitación, cada vez que tengo la posibilidad de participar, es que discutamos proyectos. Tenemos dos mesas ordenadas en Concordia y en Paraná: contamos con 20 proyectos. El primer proyecto es la creación de un Banco Hipotecario provincial que genere créditos, casi a tasa cero. Ese crédito está pensado básicamente para los pequeños emprendedores, para la agricultura familiar y para los matrimonios que quieren pensar y soñar una casa, que hoy con dos sueldos de 120.000 pesos no es posible. ¿Cuál es el sustento para ese banco? Es lo que llamamos Agencia Agroindustrial Entre Ríos, el segundo proyecto de nuestra propuesta. Tenemos cerca de 10.000 hectáreas baldías en la provincia, sólo se utilizan las costaneras de ruta, que hoy no se podrían sembrar porque está prohibido, aunque se debería avanzar en la ley que las habilite. Arrendar 1.000 hectáreas en Entre Ríos sale 120 millones de pesos al año; la tonelada de soja se cotiza a 66 dólares y una hectárea te da un rédito de una tonelada y media, lo que equivale a 1.000 millones de pesos al año simplemente con utilizar el 15% o el 20% de las tierras baldías. Habría que pensar que la mitad de eso se destine a empleos o recursos, pero quedan 500 millones de pesos limpios, la mitad del Presupuesto de la Provincia. Con eso generás el sustento para el banco, que jugará como un banco para la gente, para generar trabajo genuino. Hay que generar acuerdos con las universidades públicas, que las paga el pueblo, para que produzcan e investiguen. Otro de los proyectos se llama Las Comunas de la Patria, que propone la generación de entre 20 y 25 granjas industriales e incorporar a los entrerrianos que están en los márgenes de la pobreza. Esto posibilita crear mercados en distintas ciudades de la provincia, donde el jamón y la lata de tomate esté a mitad de precio.

Francisco Senegaglia paso democracia.jpg Francisco Senegaglia es el primer precandidato a gobernador del PJ. Desde su espacio reclama que "se abra el juego" a las distintas propuestas

Su mirada de la interna

—¿Qué mirada tiene de los dirigentes de su partido, en los diferentes niveles de gobierno?

—Tengo buen vínculo con todos, incluso tengo buen vínculo con el radicalismo, porque donde hay buena voluntad para discutir los problemas me parece que hay que correr esta cosa que se instaló de la descalificación y de la violencia política: Milei es una expresión de todo esto, sin propuestas claras, pero volviéndose el portavoz del malestar. Salimos a discutir y proponer esto porque no se ocupaban los espacios y lo digo con dolor, Frigerio camina por la provincia como si ya fuera gobernador. No tiene muchas propuestas, por más equipo técnico que diga que tiene. Quedarse quietos, quedarse guardados en las estructuras de poder o como decimos en política tactiqueando quién sale y quién no sale, lo que me parece poco generoso desde lo político. Si hay algo del verdadero peronismo, es que uno quiere resolver los problemas de la gente y por eso quiere ser candidato. Y no ser candidato y después ver cómo le resuelve los problemas a la gente. La realidad de nuestro pueblo es crítica y por eso cansa estar viendo si se sale o no, o estar viendo si jugar o no, o estar esperando que la decisión se ordene en función de la Casa Gris. El pueblo está cansado de que esto se ordene de arriba hacia abajo, donde la lista viene muy neoliberal o enlatada. Y el compañero ha perdido contacto con sus dirigentes, con el diputado, porque eso ha venido organizado desde arriba hacia abajo. No es lo mismo cuando se milita el barrio, la calle, la unidad básica. Espero que haya PASO, más allá de que sea un dolor de cabeza ir a votar varias veces, porque abre el juego de la democracia y permite que se presenten todos. De hecho, no hay estructura partidaria que condicione, se suma toda la experiencia de los proyectos y todos participan. La sensibilidad que tienen muchos compañeros hoy es que esto se cocina en un lugar muy chico, lo cual es berreta. Pero sigo siendo optimista y apelando e insistiendo con respeto y humildad que se abra el juego. Y que se consensue desde abajo hacia arriba; vengo de otro lugar, de la calle, soy un laburante con una formación y con un marco académico-intelectual. En los últimos 20 años he trabajado por reconstruir la identidad entrerriana, la subjetividad igualitaria de la gauchería y mis 12 libros tienen que ver con eso. No tenemos que volver a esas prácticas que para mí son antidemocráticas, antifederales, esto de arreglar las listas, de ordenarlas de arriba para abajo; hay que escuchar al pueblo, aunque no te guste, y hay que permitir que te puteen.

—Hablábamos de la diferencia del 22% que sacó Cambiemos en las legislativas en Entre Ríos, ¿cree que esto se puede trasladar a las elecciones de este año?

—Las encuestas han entrado en crisis, difícilmente son efectivas y traduzcan la realidad. No son vivenciales en términos de presencia, y eso no significa analizar las últimas elecciones como un dato objetivo. Lo que es real es que perdimos las últimas elecciones, más allá de que fueron de medio término. Eso implica escuchar lo que dice el pueblo, porque históricamente este país desde el ingreso del peronismo fue un cambio estructural en la vida cotidiana de un grueso importante de la población. Si nuestro pueblo no nos acompaña no estaríamos haciendo las cosas que deberíamos estar haciendo. El pueblo no piensa en discusiones partidarias, sino en si llega a fin de mes.

La agenda de campaña

—¿Cómo se desarrolla la campaña y cuáles son los pasos a seguir?

—Trato de circular en la provincia y en algunos casos con compañeros que me escriben y me dicen “¿cuál es tu propuesta?”. Intentamos hacer una militancia de base y estoy en el marco del espacio nacional Primero la Patria, que conduce Jorge Rachid. En Paraná tuve reuniones con vecinos de barrio Giachino, Bajada Grande, San Agustín, que están con una situación de desolación importante. La gente está mal y está invisibilizada hasta por el propio Estado.