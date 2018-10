Forja: "Con cuatro años más de Macri el 2001 va a quedar chico"

El Partido de la Concertación Forja se lanzó oficialmente ayer con un acto en la Sociedad Friulana de Paraná. El movimiento con raíces kirchneristas ya había echo pie en Concordia, Villaguay, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y Victoria, en la continuidad de la construcción político dentro de Unidad Ciudadana, en Entre Ríos. El presidente del espacio a nivel nacional, Gustavo López, visitó la redacción de UNO junto al referente provincial de Forja y secretario gremial del Sindicato Argentino de Televisión, Hugo Retamar. La situación social y económica del país, cómo operan en esta coyuntura los partidos políticos y el rol que desempeña Forja en este esquema, fueron algunos de los temas abordados por el exsubsecretario general de la Presidencia durante el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner. López no anduvo con rodeos para afirmar que la Argentina enfrenta "una situación catastrófica, impulsada por el gobierno de Macri. Todas las variables económicas nos han llevado a un callejón sin salida: tenemos una deuda del 86% del PBI, cuando había comenzado con una deuda del 42% del PBI, el dólar estaba en 9 pesos y ahora se ubica en 40 pesos, la inflación que en 2015 estaba en 23% y con un país que crecía al 2,5%. Si tomás los tres períodos de Macri vamos a estar en -0,2%. Los salarios están deteriorados en dólares y en pesos, hay una transferencia brutal de los sectores asalariados y jubilados a las petroleras, a los grupos económicos concentrados agroexportadoras".

El hombre que supo ser uno de los funcionarios de mayor confianza en el corazón del poder, predijo que el panorama para el 2019 no será para nada alentador, teniendo en cuenta el proyecto de Presupuesto enviado por el oficialismo. "Es una situación muy complicada y explosiva. Un ejemplo: hoy -por ayer- la gobernadora María Eugenia Vidal cerró por decretazo la paritaria docente; al día de hoy tenemos una inflación que estaba al 32% sin septiembre", graficó.





El rol de Forja

El nacimiento de Forja como partido responde a la necesidad de una construcción transversal y participativa, tal como lo había planteado el expresidente Néstor Kirchner. López, de extracción radical, empezó así a militar un proyecto con representación en varias provincias. "Forja viene a colaborar, a generar un espacio de unidad político-programático previo a la discusión de un programa de diez o quince puntos que tenga que ver con que país queremos, un proyecto industrialista, un proyecto que cuide el trabajo, que cuide a las Pymes, que cuide a la empresa nacional, que apueste a la educación, a la ciencia y a la tecnología. Con cuatro años más de macrismo en el país, el 2001 va a quedar chico, ellos nos van a llevar a un callejón sin salida. Estamos haciendo los esfuerzos que haya que hacer para ganar la elección del 2019", enfatizó sobre las bases que guían el proyecto político.

La variedad de corrientes internas del peronismo y otras fuerzas que vienen trabajando en pos de la unidad, es de alguna manera lo que marca el perfil de esta construcción política en la que pareciera tener más protagonismo Unidad Ciudadana, aunque para López con ese espacio "únicamente no alcanza, que eso representa lo más fuerte de la oposición, pero no te alcanza para ganar una elección. Y estamos dialogando con el resto de los sectores del peronismo que quieren combatir al modelo neoliberal. Porque creo que hay sectores del PJ que no lo van a hacer, que se sienten más cómodos con Macri: a Urtubey, Pichetto, no veo que acompañen un proyecto nacional y popular. Pero en el caso de Felipe Solá, Daniel Arroyo, Alberto Fernández, estamos dialogando para ampliar lo más posible una alianza político-electoral en el 2019".

En ese contexto sostuvo que se mantienen conversaciones con el exgobernador Sergio Urribarri como referente de Unidad Ciudadana, al igual que con el gobernador Gustavo Bordet. "Me da la impresión que Bordet al final del camino va a ser parte de un mismo esquema. No es de los gobernadores que se dieron vuelta, no es Urtubey que plantea absolutamente otra cosa, sino que cada gobernador, cada intendente importante, que ha tenido la necesidad de lidiar como pudo con el gobierno nacional, pero sin arriar las banderas. Y aquellos que lo hicieron será un problema de ellos", advirtió.

Al definir al macrismo lo comparó con la "derecha más poderosa que nos hayamos enfrentado en democracia. Tenés el poder económico, algunos medios concentrados, el Poder Judicial. Es un país inviable, porque el proyecto de país que ellos tienen es de 1900 y sobran 30 millones de personas. La agroexportación implica el 30% de los dólares que necesitas para el comercio y hay un 70% que no lo conseguís sino hacés otras cosas. Si la desocupación estaba en el 5% o 6% cuando llegó el Gobierno, y hoy está en el 9%, ¿por qué subió tres puntos? No solo porque cayó la ocupación industrial y la medición no te indica lo peor".

Construir la unidad

El representante provincial de Forja, Hugo Retamar, habló del mensaje que se buscará transmitir a la militancia. "Hay que sentarnos a una mesa y generar el debate en pos de fortalecer la alternativa en la provincia de Entre Ríos. También se deberá hacerlo desde este gobierno progresista, aportarle nuestro pensamiento, nuestra militancia en pos de un proyecto nacional y popular, en conjunto con todos los actores que les interese que se brinde la continuidad a este gobierno en la provincia de Entre Ríos", afirmó.

En ese marco destacó algunas de las políticas implementadas por la gestión Bordet, que van desde la comercialización de productos regionales fuera del país y el plan de viviendas con fondos propios.