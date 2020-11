Flexibilización de más actividades reactiva de a poco el mercado laboral

Álvaro Irigoitía Romero, licenciado en Administración, especialista en Recursos Humanos y titular de una consultora local, confirmó a UNO que ya a partir de octubre recibieron más solicitudes de empresas para la búsqueda de personal para distintos sectores. “No solo se dio en Paraná, sino en toda la región. Por ejemplo, un sector que estaba bastante golpeado por este contexto eran las estaciones de servicio, y actualmente han comenzado a volver a contratar personal con la periodicidad que lo hacían anteriormente a la cuarentena”, aseguró.

“Otros rubros que están requiriendo trabajadores en la actualidad, según nuestra experiencia en su consultora, son el comercio, mayormente perfiles administrativos, también para puestos vinculados a la logística, a la industria del software, y al personal de salud, como los cuidadores domiciliarios o los estudiantes de enfermería que quieren trabajar partime, entre otros; y se nota además algún que otro movimiento en selección de personal eventual”, indicó.

De acuerdo a su análisis, Irigoitía Romero estimó que esta dinamización del mercado laboral está vinculada a un mayor movimiento tras la estricta cuarentena, y sostuvo: “La gente ya se ha volcado bastante a la actividad en esta ‘nueva normalidad’. Uno puede observar en estos días un movimiento importante en la Peatonal. Estas salidas hacen que se consuma, se interactúe, y se active el movimiento en diferentes sectores”.

“Creo que si las cosas siguen así, si continuamos saliendo ordenadamente de la cuarentena, vamos a ver que en marzo va a haber una reactivación mucho más fuerte, por lo menos en lo que refiere a contratación de personal”, dijo, y afirmó: “A mí la verdad es que me llamó mucho la atención, pensé que iba a ser paulatino, pero fue un cambio abrupto lo que se dio desde octubre en cuanto a demanda laboral. De no tener pedidos de personal desde fines de marzo, e incluso interrumpir búsquedas de algunas empresas que no pudieron seguir trabajando, nos sorprendió que ya a fines de septiembre tuvimos llamados de empresas para empezar a buscar y a ver candidatos”.

El especialista vaticinó incluso un incremento mayor en diciembre, debido a que muchos sectores suelen solicitar personal temporario por la proximidad de las Fiestas de Navidad y Año Nuevo. Sin embargo, aclaró: “Puntualmente para el comercio es la época fuerte y seguramente muchos locales del sector van a reforzar turnos con personal de temporada. Después de este repunte en diciembre, se vuelve como siempre a parar hasta marzo”.

Por su parte, Marcos Fontana, licenciado en Comunicación Social y consultor independiente de Recursos Humanos, manifestó: “Todavía el empresario sigue viendo las alternativas, pero se advierte que se ha reactivado el tema de búsqueda de postulantes para determinados puestos de trabajo. En mi caso he recibido muchos pedidos vinculados a oficios, como metalúrgicos, operarios de depósito o de alguna otra área. No tanto de profesionales. En cuanto a los comercios, muchos han mantenido su plantel habitual y no me han solicitado nuevos empleados”.

Fontana comentó que en relación a la demanda actual, la oferta de trabajadores sigue siendo superior en cuanto a cantidad: “El otro día sacamos un aviso para un puesto de operario mecánico y nos presentaron cerca de 300 currículum vitae (CV), que es muchísimo. Y puedo decir que 30 calificaban, lo demás lo envían por las dudas. Es mucha la gente que está hoy en día sin trabajo. Hay quienes nos piden por favor que los tengamos en cuenta, porque hubo despidos que sucedieron entre marzo y abril, cuando vino la pandemia, y varias empresas y comercios no pudieron sostener su plantel. Esa gente está boyando, está changueando, es decir, haciendo un trabajo más rústico”, observó.

Hugo Reyes, titular de la consultora Cadena de Valor, también de Paraná, coincidió en que la oferta de trabajo supera a la demanda: “Hemos recibido pedidos, pero no para Paraná sino para e interior. En este momento tenemos tres búsquedas abiertas, pero en mi humilde opinión, esto no es un indicador de que se haya reactivado el empleo. A nivel país la Organización Internacional del Trabajo da números terribles y nosotros también lo percibimos: para un posición de secretaria de un laboratorio de Concordia recibimos 190 CV. Ese sí es parte de un termómetro que permite estimar la situación”, subrayó.

Perfiles

En cuando a los perfiles y competencias requeridos por las empresas al momento de encarar una búsqueda laboral, Irigoitía Romero comentó: “Lo más valorado no cambió, más allá de las cuestiones puntales de hoy. Se sigue requiriendo personas proactivas, responsables, con capacidad para el trabajo en equipo. Son, entre otras, características claves que siempre se han pedido y se siguen solicitando”.

Sin embargo, explicó: “En cuanto a las habilidades, por la pandemia puede haber una mayor exigencia en cuanto al uso de tecnología, ya que el confinamiento nos llevó a tener que optar por otros medios para relacionarnos y hoy las empresas lo incorporaron como parte de sus modus operandi y requieren candidatos que estén a tono de los necesidades actuales del mercado”.

“La gran mayoría de los personas que se presentan para un puesto, salvo en contados casos, no reúne los requisitos para las vacantes. Cuando iniciamos alguna búsqueda se ven candidatos de las distintas zonas del Departamento Paraná, y son variados en edades y sexo”, evaluó, y concluyó: “Cualquier elector siempre va a buscar dos cuestiones que son importantes para que alguien encaje en un puesto o no: experiencia relacionada a ese trabajo; y si tiene o no formación acorde para el puesto”.