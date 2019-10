Fin de semana largo: Entre Ríos con buenas expectativas turísticas

Octubre llega con una nueva oportunidad para el sector turístico provincial con el fin de semana largo que conmemora el Día por el respeto a la diversidad cultural este 12 de octubre, convirtiendo el lunes en día no laborable. Las reservas hoteleras previas a este fin de semana largo trepan al 75 por ciento, pudiendo alcanzar transcurrido este período hasta el 85 por ciento. Se espera una importante afluencia de visitantes, con variadas propuestas turísticas y culturales en todo el suelo entrerriano.

Para este viernes las reservas hoteleras y extra hoteleras superaban el 75 por ciento, según datos aportados por el área de Estadísticas de la Secretaría de Turismo y Cultura de Entre Ríos, por lo que se estima que la ocupación hotelera definitiva transcurrido el fin de semana largo podría alcanzar el 85 por ciento.

Con altas temperaturas pronosticadas, los destinos con opciones de playas, balnearios, parques acuáticos y termas (que también poseen piscinas atemperadas), presentan altos niveles de ocupación.

También hay municipios con una agenda importante de actividades y eventos que esperan una buena concurrencia. En toda la provincia, se espera que el movimiento turístico supere los 100 mil visitantes en el fin de semana.

Por su parte, las consultas a hoteles demostraban que el turista recién comenzó a confirmar sus reservas en el transcurso de esta semana. Muchos, principalmente de Buenos Aires, lo hacen por dos noches desde este viernes, y luego ven cómo continúa el clima, para quedarse una noche más o volver, según coincidieron del sector de alojamientos.

A pesar de la crisis económica que vive el país, Entre Ríos sigue siendo un destino elegido para las mini vacaciones, por su cercanía con los mayores centros poblados, por su diversidad de propuestas todo el año, y por la variedad de destinos y servicios para todos los gustos y bolsillos.

En este aspecto, la secretaria de Turismo y Cultura Carolina Gaillard, manifestó que "fue un gran acierto del gobierno provincial, los municipios y el sector privado, la manera contundente en que se hicieron presentes en la reciente edición de FIT América Latina en Buenos Aires, que culminó este martes. Allí el vasto público no sólo comienza a decidir sus próximas vacaciones de verano, sino que también busca opciones para los fines de semanas cercanos, y destino que no se promociona o no está presente en las ferias, en los medios o en las redes, es un destino que pierde mercado”.

En cuanto a las diferentes propuestas, citando como ejemplo a las cuatro ciudades más pobladas de la provincia, Gualeguaychú invita a visitar sus diferentes Museos en el Polo Museístico Parque de la Estación, con el Museo del Carnaval, el Museo de la Memoria y el Museo Ferroviario, además de un viñedo, el mítico Show de El Ángel o las playas del Ñandubaysal.

En Paraná habrá teatro con la obra El Farmer, Juan Manuel de Rosas en el Destierro, en Casa de la Cultura y en La Vieja Usina, con entrada libre y gratuita, y las opciones para disfrutar el río a través de los circuitos náuticos; mientras la capital entrerriana se prepara para el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos FICER, que comenzará el martes hasta el 19 de octubre.

En Concepción del Uruguay habrá música en las plazas, circuito de Karting entrerriano, y safaris fotográficos a la Isla Cambacuá. En Concordia, habrá recorridos en el bus turístico, la Feria del Libro Concordia Lee, y visitas guiadas al Castillo San Carlos en el 6° aniversario de su puesta en valor.