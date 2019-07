Fernández se comprometió a trabajar por las economías regionales

El candidato a presidente por el Frente por Todos Alberto Fernández, se comprometió con el gobernador Gustavo Bordet a trabajar por las economías regionales.

"Cuando hablamos de economías regionales yo quiero trabajar codo a codo con los gobernadores. Porque no quiero resolver los problemas leyendo datos estadísticos, quiero escuchar a los que están in situ y me cuentan lo que les pasa", afirmó hoy el candidato a Presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández.

"En lo que yo más gano de conocimiento es cuando voy al interior; cuando me encuentro con los productores y me cuentan de verdad lo que les pasa. Yo quiero seguir con esa lógica y por ello hablo con los gobernadores, que me digan cómo salir de esto", expresó.

El candidato a Presidente, Alberto Fernández y el gobernador Gustavo Bordet realizaron una conferencia de prensa en Paraná junto a los candidatos a legisladores nacionales del Frente de Todos. El candidato Fernández también se reunió con diferentes sectores de la economía, Pymes, empresas, y referentes de la Unión Industrial y el Consejo Empresario con quienes dialogó sobre su propuesta para dinamizar la economía.

Fernández destacó la importancia de dinamizar el mercado interno y recomponer el salario de los trabajadores, también dio su apoyo a las economías regionales y criticó las medidas del gobierno nacional que perjudican actualmente a la industria y la producción agropecuaria.

En ese sentido, Fernández se reconoció "muy contento de estar acá con Gustavo (Bordet) con quienes tenemos la peculiaridad de que hablamos hace mucho tiempo y tenemos una misma mirada de país". "Estoy seguro que, como me pasa con Omar Perotti, con Gustavo no vamos a tener conflicto porque pensamos muy parecido sobre lo que hay que hacer en la Argentina".

Por otra parte, Fernández se mostró "muy confiado en que los argentinos entienden que hemos llegado a un punto donde es difícil seguir viviendo así".

"Cuando a uno le piden que se acostumbre a vivir en incertidumbre, es terrible. Cuando a uno le dicen que la educación pública donde por desgracia caen algunos, es terrible. Cuando le dicen que las universidades del interior no tienen sentido porque los pobres no pueden llegar a ser profesionales o universitarios, es terrible. Cuando uno va y ve que permanentemente la salud pública está cada día más deteriorada, es terrible. Cuando no encuentra un lugar conde buscar trabajo, es terrible. Cuando uno tiene trabajo y teme perderlo, es terrible. Nadie quiere seguir con lo terrible, nadie. Y yo estoy convencido que todos entienden que hay que dar vuelta la página para encontrar un futuro mejor", continuó el compañero de fórmula de Cristina Fernández de Kirchner.

Por otro lado, Fernández destacó el proceso de unidad logrado en Entre Ríos y reconoció fue un disparador para la unidad nacional.

"No saben cómo operó como disparador de la unidad de todos lo que ocurrió en Entre Ríos. Y si hoy hablamos como estamos hablando y tenemos perspectivas de cambiar la Argentina fue también porque Gustavo (Bordet), Edgardo (Kueider), la Pepo (Stefanía Cora), Blanca (Osuna), y (Marcelo) Casaretto hicieron mucho para que esa unidad ocurra", afirmó en referencia a los candidatos que estuvieron presentes durante la conferencia.

Durante la conferencia de prensa, el gobernador Gustavo Bordet resaltó la importancia de "tener un Presidente que no sólo pertenezca a un mismo espacio político, sino que tenemos una misma visión sobre los problemas que tiene la Argentina, sobre los problemas que tienen las provincias y particularmente Entre Ríos".

"Con Alberto venimos trabajando desde hace mucho tiempo", recordó Bordet y contó que "lo conversé con Alberto y él me pidió que defina dos ejes más para poder firmar un compromiso previo a este acto electoral". "Esto habla a las claras de la seriedad con la cual abordamos los temas que son importantes para el desarrollo estratégico de la provincia de Entre Ríos y esto la verdad es la que nos entusiasma mucho", expresó.

"Los entrerrianos y los argentinos nos merecemos un país mejor", agregó Bordet, "un país que sea mucho más inclusivo, que tenga un horizonte de un proyecto de desarrollo, de crecimiento y de empleo, y que abandone la matriz especulativa que es la que hoy domina el centro de nuestra economía".

En otro momento de su discurso Bordet se refirió a la marcha de la campaña del Frente de Todos en Entre Ríos y destacó que "estamos organizados en todo el territorio, venimos de tener elecciones provinciales que nos han dejado una estructura perfectamente armada, pero además también con un gran entusiasmo motorizado dentro de nuestro espacio político para haber ganado las elecciones con el 58 por ciento de los votos".

"Esto hace que naturalmente en las distintas ciudades, juntas de gobierno, pueblos, esté toda nuestra fuerza política trabajando fuertemente para la candidatura de Alberto Fernández", afirmó.

Ética de la solidaridad

Durante la conferencia, el candidato presidencial se refirió a "una frase que usaba Raúl Alfonsín, que es alguien a quien yo quise mucho, y él decía que nunca debíamos dejar de lado la ética de la solidaridad". "No podemos vivir en paz con gente que se ha caído del sistema. No podemos vivir en un paz en donde del total de chicos menores de 14 años", afirmó.

"No quiero vivir en una sociedad que se desentiende del más débil, porque la verdad es que esta idea de la meritocracia donde cada uno somos el resultado de nuestro mérito. Es un enorme llamado al individualismo y al peor criterio de solidaridad", afirmó Fernández.