Fermín es de Ubajay y tras siete años de tratamiento le ganó la batalla al cáncer

Fermín López tenía un año y 10 meses cuando le diagnosticaron leucemia. Fue a mediados de 2013. Su mamá, Soledad Robles, lo llevó a que lo viera un médico en Ubajay, la localidad donde viven, y también viajó a Colón y a Concordia para que lo revisaran, ya que además de sufrir un broncoespasmo ella lo veía demasiado pálido”

“Él ya había estado internado a los cinco meses por un broncoespasmo. Yo insistía con que lo veía muy pálido, pero me decían que no, hasta que en Concordia dimos con un médico que coincidió en que no le gustaba nada el color que tenía su piel. Ahí le hicieron todos los análisis y lo llevamos a la madrugada al hospital materno infantil San Roque, en Paraná, donde nos confirmaron que tenía leucemia”, contó a UNO la mujer, que hoy celebra la vida junto al pequeño, que hoy tiene 8 años, y a Abril, su hija de 13.

En julio se cumplirán siete años desde que le informaron que padecía esta enfermedad, y a pesar de la inquietud y los miedos que aparecen en un momento así, Soledad se mantuvo fuerte y se quedó con su hijo los ocho meses que debió permanecer internado, acompañándolo en cada sesión de quimioterapia. Su hija quedó en su pueblo, al cuidado de su papá, hasta que pudieron regresar.

Ubajay queda en el Departamento Colón, a unos 230 kilómetros de la capital entrerriana, y tiene alrededor de 3.500 habitantes. Fueron muchos los viajes que hicieron Fermín y Soledad desde allá para continuar el tratamiento de manera ambulatoria y realizar los controles de rutina. Ahora hacía un año que no visitaban el nosocomio, y si bien ella suponía que el alta definitiva estaba cerca, calculando los años que habían pasado, jamás pensó que se lo iban a anunciar el viernes 19 de mayo, y por videollamada, una vía de comunicación que se volvió frecuente en estos tiempos de pandemia.

En este marco, Soledad señaló: “La idea era ir al Hospital, pero con esto del coronavirus no quieren que los chicos viajen. Así que hicimos los análisis en mi pueblo, se los pasé por fotos a los médicos, y me llamaron para darnos esta noticia”.

“Sabía que estaba cerca este momento, porque me habían dicho que iban a ser siete u ocho años de tratamiento. Yo estuve muy nerviosa ese día, y aunque no creía que podían darle al alta por videollamada, a la vez sentía en el pecho que iba a suceder algo lindo”, dijo, y comentó: “Cuando nos llamaron, salieron todas las enfermeras atrás con carteles diciendo que lo felicitaban, que le había ganado al cáncer, y ahí nos enteramos de la noticia. Fermán, con 8 años, lloraba un montón, estaba muy emocionado”.

Soledad mencionó que su hijo soñaba con hacer una fiesta cuando recibiera el alta definitiva, pero como no se pueden hacer reuniones, celebraron con una torta en su casa y en familia.

A la novedad la compartió en su Fanpage de la Fundación Arco Iris, que acompaña a las familias y pacientes del Servicio de Oncohematología del hospital San Roque. Y la mamá de Fermín valoró: “La gente de Arco Iris tiene un corazón enorme, son personas a las que les agradezco un montón. Estoy agradecida con ellos, con los médicos, las enfermeras, con todo el hospital; y también con la gente de mi pueblo”.

En tanto, desde la ONG publicaron un sentido mensaje: “En Ubajay el silencio de la cuarentena se vio interrumpido: desde un hermoso hogar se escucharon aplausos y una voz dulce que con fuerza que gritaba ‘ganamos, ganamos’. No eran las 21, pero el personal de Salud que estaba a varios kilómetros se merecía ese aplauso y esos gritos de emoción, lejos, pero recordando el hospital San Roque, que los cobijó y fue hogar durante mucho tiempo”.

A su vez, en el texto mencionaron que en este tiempo de videollamadas, le llegó la noticia más esperada para Fermín. “Fue una videollamada muy especial para nuestro pequeño gigante, en la que le contaban de su alta definitiva: Fermín se curó”, destacaron.

“Aquí estamos pequeño, unidos a tus emociones, a las de tu familia, que siempre estuvo a tu lado. Con tus gritos de alegría saltamos con vos, y a la distancia te abrazamos tan fuerte como lo haremos cuando nos volvamos a ver”, expresaron los referentes de Arco Iris, y agregaron: “Acá estamos ansiosos por verte disfrutar tu hermosa niñez, te deseamos mucha felicidad, y cuando estés en Paraná nuestra casita te espera para jugar. Te queremos. Cuidate mucho, ya prontito podrás festejar esta hermosa noticia con tus amiguitos”.

Por último, subrayaron: “Como Asociación, renovamos fuerzas: con un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado, el cáncer infantil puede curarse”.️