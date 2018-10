FD2018 ¿Serán éstos los disfraces más populares?

La cultura mediática y el imaginario lúdico estarán presentes, como cada año, en la elección de los disfraces de la mega fiesta de Paraná.





Lo que sigue es un pronóstico, bastante arbitrario por cierto, de los disfraces que van a descollar en esta edición 20 de la #FDD2018, de acuerdo a las películas y series más populares de los últimos meses.





En segundo término la galería se ocupará de los ya clásicos trajes de personajes inoxidables en el tiempo. Expectativa VS Realidad





LOS NUEVOS





La Casa de Papel

Casa de papel (1).jpg

Casa de papel (2).jpg





Vis a Vis

Vis a Vis (1).jpg

Vis a Vis (2).jpg





El Cuento de la Criada

El cuento d ela criada (1).jpg

El cuento d ela criada (2).jpg





Orange is the new Black

Orange is the new black (1).jpg

Orange is the new black (2).jpg





Vikings

vikings (1).jpg

vikings (2).jpg





Coco

coco.jpg

coco imelda.jpg

coco imelda1.jpg

coco.jpg





Fortnite

Fortnite (1).jpg

Fortnite (2).jpg

Fortnite (3).jpg

Fortnite (4).jpg

fortnite.jpg

fortnite1.jpg

fortnite3.jpg

fortnite4.jpg













Breaking bad

Breaking Bad (1).jpg

Breaking Bad (2).jpg





Avengers

15 avenger a.jpg

15 avenger.jpg





LOS CLASICOS

Clasicos (16).jpg





Clasicos (1).jpg

Clasicos (2).jpg

Clasicos (3).jpg

Clasicos (4).jpg

Clasicos (5).jpg

Clasicos (6).jpg

Clasicos (7).jpg

Clasicos (8).jpg

Clasicos (9).jpg

Clasicos (10).jpg

Clasicos (11).jpg

Clasicos (12).jpg

Clasicos (13).jpg

Clasicos (14).jpg

Clasicos (15).jpg