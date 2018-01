Fátima sigue bailando en el carnaval para celebrar la vida y concientizar sobre la donación de órganos

El carnaval de Hasenkamp tiene el brillo y el color de la historia y el crecimiento año a año, y en esta oportunidad se desplega todo el potencial de las dos comparsas que participan de la fiesta durante enero y parte de febrero. Una vez más, Fátima Heinze recorre el corsódromo llevando su mensaje que busca apuntalar la donación de órganos.

Al ritmo de la batucada, Fátima baila y deja ver su escultural cuerpo con el mensaje de concientización. El histórico animador de la comparsa, Omar Telmo "Tano" Geminiani transpirando le pone la pasión a la fiesta del carnaval y se encarga con su potente voz de presentar las coreografías y a los integrantes de Marumba.

La noche negra

Entre las pasistas está ella, Fátima, quien es muy popular en Entre Ríos por su compleja situación que padeció con un severo cuadro de fibrosis quística, donde estuvo muy cerca de morir.

Hace cuatro años, Fátima Heinze estuvo 50 díasinternada en su casade pulmón. Su enfermedad, la fibrosis quística FQ ), había llegado al límite. "No funcionaba nada de lo que me daban para recuperarme. Me pasaban antibióticos para las bacterias por suero. Podía deambular por la casa, pero me cansaba mucho y dependía del oxígeno las 24 horas. Me dolía mucho la espalda de tanto toser. Pesaba 30 kilos", reseñó ella en una de las tantas notas que hizo con