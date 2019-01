Familias evacuadas en el club Nebel piden asistencia alimentaria

Evacuados de Concordia piden asistencia alimentaria tras retirados de sus hogares por el avance de las aguas del río Uruguay.





Una de las personas instaladas en el club Nebel señaló que desde el viernes no reciben alimentos. Son ocho las familias ubicadas en ese lugar, la mayoría desocupados y con niños a cargo.





"Hay muchos que no tienen laburo y andan con lo poquito que pueden hacer, hoy en día la situación está muy difícil. Se tienen que acercar. Hasta ahora no no has traído alimentos, por lo menos al mediodía. Los chicos necesitas. Estamos desde el viernes", dijo a UNO Carlos Toicoitiño.





Se trata de familias que desalojaron de viviendas ubicadas en las calles Maipú, Salta y Corrientes, de esa localidad.





"Nos trajeron el primer día para hacer una ollita popular y después no trajeron nada de comida. El lunes a la tarde vinieron vecinos a ayudarnos con ropa y mercadería", indicó.