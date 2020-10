Familia Etchevehere: una jueza decidirá la apelación

El artículo 507 del Código Procesal de la provincia de Entre Ríos (CPPER) establece que, recibido el recurso y verificada la admisibilidad formal, el responsable de la OGA fijará día y hora de la audiencia, la que deberá llevarse a cabo dentro de los 10 días de recibido.

En relación a la resolución del recurso de apelación, el artículo 510 del CPPER establece que el mismo será resuelto en forma inmediata, luego de celebrada la audiencia.

El día fijado para la realización de la audiencia será dado a conocer oficialmente como se hace habitualmente. La misma será transmitida en vivo y en directo a través del Canal de Youtube del Servicio de Información y Comunicación del Poder Judicial de Entre Ríos.

Recusación

La familia Etchevere recusó al juez de Garantías de La Paz, Raúl Flores, quien había convocado a los hermanos Etchevehere a una audiencia de conciliación a raíz de la disputa por un campo en la zona rural de Santa Elena. Luis Miguel, Juan Diego, Arturo Etchevehere y su madre Leonor Barbero recusaron al juez Rafael Flores, por lo que no se presentaron al encuentro de conciliación.

“Hoy no vamos a la audiencia porque recusamos al juez Flores. No puede intervenir hasta que no se resuelva el pedido”, destacó Luis Miguel Etchevehere.