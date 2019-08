Faltan insumos y se agrava la situación en clínicas y sanatorios ante la suba del dólar

La fuerte suba del dólar, que impactó en los distintos rubros, encendió nuevamente la alarma en la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos (Acler), que ya desde hace tiempo advierte sobre la difícil situación que sufre el sector.

Además de que la mayoría de los insumos que utilizan son en dólares y ya registran un importante aumento, se encuentran con la situación de que muchos laboratorios y proveedores no estén entregando sus productos, atento a las fluctuaciones de la divisa. En este marco, Silvia D’Agostino, vicepresidenta de Acler, señaló a UNO: “Estas devaluaciones, cuando todos nuestros insumos son importados, nos afectan directamente. En la asociación estamos en sesión permanente, porque todos los sanatorios nos están comunicando que tienen el mismo problema. En este momento no nos entregan mercadería que estamos pidiendo, supuestamente por falta de stock. Y ahora nos llegó un aumento del 27%, y eso que teníamos una lista previa del 1° de agosto ya con nuevos precios”.

A su vez, evaluó: “Nosotros no podemos trasladar esto a las prestaciones. Es imposible en el corto plazo, porque el financiador también tiene problemas, ya que los salarios no han tenido incrementos y el aporte a la obra social no aumentó; entonces nos van a decir que no nos pueden pagar el aumento, o no en la magnitud que necesitaríamos para cubrir los costos”.

Por otra parte, D’Agostino manifestó: “Cada laboratorio se maneja de forma independiente y algunos ni siquiera nos dan precios. Está comprometido todo lo que es material descartable, desde una jeringa, una aguja, una sutura; todo es importado, en Argentina no se produce. Y también pasa con algunos medicamentos”.

“Hasta ahora no tuvimos que restringir ningún servicio, pero me parece que se van a tener que tomar medidas en algunas especialidades porque el insumo es muy poco, el material descartable es caro y no nos están entregando, y tal vez tengamos que reservarnos para la emergencia y no para lo que está programado”, advirtió.

“Por otro lado, tenemos dinero a cobrar de los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio. Cuando lo cobremos no vamos a poder reponer lo que gastamos en las internaciones”, aseguró, y aclaró que tanto PAMI como el resto de las obras sociales realizan los pagos diferidos: “Nadie paga al contado y dentro de los 15 o 30 días”, indicó al respecto, y manifestó que “es complicada la situación del sistema de seguridad social del país”, ya que reciben los pagos de las prestaciones a los 30, 60, 90 y hasta 120 días: “No tendría que haber inflación para que nuestra economía cierre”, opinó.

Además del impacto que tiene en el sector la suba del dólar, el aumento constante de las tarifas es otro tema que los perjudica: “Hemos solicitado en reiteradas ocasiones una tarifa diferencial, pero no hemos tenido suerte. Nosotros no podemos hacer ahorro, tenemos los equipos prendidos las 24 horas”, subrayó.

Por otra parte, explicó: “En el sector tenemos mano de obra intensiva y los sueldos del personal nos impactan en un 60% o un 65% en los costos totales de las instituciones de salud. Ahora se cerró el primer tramo de paritarias en un 32% y ya con los salarios de julio se pagó el 10%. Y habrá una revisión en febrero, o sea que no va a quedar en ese porcentaje”.

Acler nuclea a 50 instituciones de la provincia y además hay cuatro nosocomios más en Concordia, y la mayoría sufre la falta de financiamiento y la presión impositiva: “Todos tenemos la misma preocupación y algunos están muy endeudados con la AFIP, que esa es la otra espada de Damocles que tenemos, ya que la Ley de Emergencia vence el 31 de diciembre, y aunque pedimos a nivel nacional y provincial una prórroga, pero tendremos que esperar a que pase esta tormenta para ver como encaminamos esto”, expresó D’Agostino.

Impacto en farmacias

La suba del dólar también impactó en los precios de los medicamentos, sobre todo en los importados. Emilio Irigoiti, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos, confirmó a UNO que ya recibieron listas con los nuevos valores a partir del lunes, con incrementos que oscilan un 10%: “Ya han llegado casi todas las listas. El aumento fue entre un 8% y un 10%. En algunos medicamentos la suba fue más y en otros menos, pero ese es el porcentaje promedio”, explicó.

En este marco, analizó: “Debido al salto del dólar, a mi entender es un incremento razonable, aunque hay que considerar que cualquier aumento es malo en este momento para la gente. Pero teniendo en cuenta el movimiento que tuvo el dólar pensamos que iba a incidir mucho más en los precios”.

Sobre este punto, comentó que el valor de la divisa impacta sobre todo en el eslabón de los medicamentos que son importados, y en el caso de los de origen nacional no acompañan en su totalidad la suba del dólar, aunque sí en un porcentaje, ya que hay insumos utilizados en la fabricación que se adquieren en el exterior.

Respecto de los medicamentos con mayor demanda de usuarios de PAMI, indicó que también subieron en la misma proporción: “No vimos medicamentos de mucho uso que hayan tenido un incremento fuera de lo normal”, aseguró, y concluyó que por ahora no se esperan nuevas subas: “Las listas que están llegando responden al gran salto que tuvo el dólar. Si el dólar se mantiene así, se mantendrán estos valores, aunque con la indexación que venimos teniendo...”.

Por otra parte, afirmó que hasta el momento no se registró desabastecimiento en ningún producto y sostuvo que “el movimiento en medicamentos en este momento es normal”.

En tanto, en farmacia Dabin, ubicada en la intersección de Gualeguaychú y Monte Caseros en Paraná, señalaron que recibieron los aumentos de medicamentos el mismo día que se disparó el valor de dólar: “Generalmente no aumentan todos juntos, van aumentando una línea y después otra, o un poquito en cada una. Y si bien no hubo faltante de stock, al menos esta semana hay droguerías que entregan hasta dos unidades del mismo producto por día para evitar cualquier especulación”, dijeron.

Si bien aclararon que los productos de mayor demanda no tuvieron subas importantes, hay otros cuyos valores están condicionados por la divisa: “Depende de las drogas, porque generalmente hay algunas que se compran en dólares, como por ejemplo la morfina, y se paga a la cotización del día”, concluyó el farmacéutico del local.