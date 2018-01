Falta poco para el sorteo de la guitarra de Micaela y le regalaron una nueva

A principios de este año a los padres de Micaela Barrios le robaron toda la recaudación de diciembre del comercio familiar, que ascendía a unos 50.000 pesos. Los ladrones ingresaron a su vivienda en Santa Fe el 1° de enero, aprovechando que ellos habían ido a saludar a su abuela por el nuevo año.





La joven, que es santafesina pero reside en Paraná, ciudad donde estudia la licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Entre Ríos, relató en las redes sociales el dramático momento y decidió rifar su guitarra para ayudarlos: "Hoy los veo llorar, porque no saben cómo remontar, porque les arruinaron el mes, el negocio; porque se quedaron sin nada, en la misma lona. Y lo único que puedo hacer por ellos es organizar una rifa. El primer premio: mi guitarra", relató en su muro de Facebook.





Embed



La historia, publicada por UNO, pronto se hizo viral y recibió numerosas muestras de apoyo y de afecto. Se comunicó mucha gente de distintas partes del país dispuesta a colaborar adquiriendo un número, o realizando alguna donación para cooperar de algún modo. y recibió numerosas muestras de apoyo y de afecto. Se comunicó mucha gente de distintas partes del país dispuesta a colaborar adquiriendo un número, o realizando alguna donación para cooperar de algún modo.









Los números cuestan solamente 15 pesos. El sorteo será el próximo jueves y aún le quedan algunos para vender. El dinero que reunió hasta ahora, ya sirvió para amenizar la pesada carga de los costos del alquiler del local donde sus papás tienen una verdulería. Lo que les robaron tenía este fin y el de reponer mercadería, pagar sueldos y afrontar otros gastos.





Agradecida con quienes brindaron su ayuda, contó a UNO que alguien de Buenos Aires se enteró por Internet de lo que había pasado y ante su sorpresa le escribió y luego le envió de regalo una guitarra nueva: "Me regalaron otra guitarra. Me la mandaron desde Buenos Aires. Juan Pablo se llama quien me la envió cuando se enteró a través del Facebook y me dijo que no quería que dejara de tocar la guitarra por esto. Me pidió los datos y me la hizo llegar. No tuve oportunidad de conocerlo personalmente por la distancia, pero estoy muy agradecida", contó con visible emoción.





A este sorprendente gesto se suma el de mucha gente que adquirió la rifa para ayudar, pero ya le aclaró que si se la ganan no retirarán su premio, para que ella pueda conservarlo y seguir tocando sus canciones favoritas.





En estos 19 días desde que subió el posteo, también hubo personas que desde lejos le enviaron alguna suma a través de un depósito: "Si bien no fueron grandes cantidades, ayudaron con lo que pudieron y todo sirve, porque nos empezaron a llegar los vencimientos y lo que logré juntar, que fueron menos de 10.000 pesos, sé que a mis padres les sirve muchísimo".





Entusiasmada con el cariño de sus amigos, allegados y también de desconocidos ante esta situación adversa, manifestó: "Se contactó más gente de la que yo esperaba. Hay quienes compraron 100 números. Me sorprendió bastante cómo hay muchas personas dispuestas a ayudar desinteresadamente, sin una intención de recibir la guitarra ni nada a cambio".





01 F2 Tapa.jpg



Respecto al robo, indicó que a pesar de la investigación policial nunca se logró atrapar a los autores ni dar con el botín que se llevaron y que era el fruto del trabajo de su familia. Además, comentó que a los pocos días hubo otro hecho similar en la zona donde viven, en Santa Fe. No obstante, un hecho que fue tan angustiantes para sus padres y para ella, tuvo su contracara y hoy Micalea, a sus jóvenes 18 años, se queda con esa enseñanza: "Me llamaron de todos lados, de Chaco y otras provincias. Muchos me felicitaron por mi actitud y me infundieron fuerzas diciéndome que en esos momentos en que todo parece estar mal, siempre algo bueno surge. Lo bueno acá es toda esta respuesta que tuve de la gente; que todos me tiraban buenas vibras y me daban ánimo, y fue genial", destacó.





También confió que sus padres estaban bastante sorprendidos con la decisión de Micaela de sortear algo tan preciado para ella como es su guitarra. "Somos muy unidos y esto nos unió más. Estaban agradecidos y contentos", señaló.





"Todo esto que pasó me enseñó a creer en la gente y que todavía hay esperanza. Por ahí lo que uno ve en los medios y en la calle son cosas desafortunadas y se va perdiendo la confianza en la gente. Esto me hizo ver que aún hoy hay gente que está dispuesta y tiene deseos de ayudar a otros. Y esto sembró en mi las ganas de ayudar también al resto y si hay alguien que necesita algo darle una mano, porque atravesando en esta situación me di cuenta de cuánto le podemos brindar al otro y lo valioso de ser solidarios", dijo a modo de conclusión.





Mica Barrios. Quien desee colaborar comprando un número de rifa, se puede contactar a través del Facebook, donde se le puede escribir a su perfil:





La palabra de su papá

El papá de Micaela, Andrés, es dueño de una verdulería en avenida Peñaloza y calle Hernandarias, en Santa Fe y al conocer la iniciativa de su hija, señaló que se enteró de la movida porque mucha gente le contó que lo había visto en las redes sociales, según consignó el sitio Aires de Santa Fe.

A se vez, aseguró: "La guitarra para ella es todo, vive tocando la guitarra. Micaela vio el sufrimiento de su madre, creo que eso fue lo que la llevó a tomar esa decisión".

Además, Andrés, expresó que a través de la mediatización de lo sucedido, "se acercó gente de todos lados" y afirmó que incluso muchos productores decidieron dejarle mercadería a pesar de no poder pagarles por ella.

"Micaela es una chica que la ha peleado mucho en la vida, esto me muestra una vez más el corazón que tiene", aseveró.