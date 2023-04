Falleció Antonina, la joven de Viale que esperaba un retrasplante

En los últimos días su salud empeoró y desde su entorno se iniciaron cadenas de oración para pedir por su recuperación, además de solicitar donantes de sangre. Falleció este martes por la tarde en el hospital Italiano de Buenos Aires, se confirmó a UNO.

antonina.jpg Sensaciones. Antonina manifestó que este trasplante "Es diferente a la vez anterior. Me siento un poco peor o tal vez vengo de sentirme muy bien". Gentileza Antonina Colignón

En febrero de este año, Antonina había contado su historia en una entrevista con UNO, desde su internación en Buenos Aires. "Anímicamente ya pasé por el proceso de tener que aceptar esto de 'otra vez vivir un trasplante', estoy mejor, estoy acompañada por mis seres queridos, mi psicóloga; soy muy creyente y la fe me ayuda un montón. Además tengo otra madurez, el trasplante anterior fue hace 10 años, tenía 20 años, era más chica y ahora es como que tengo cierta experiencia y por ese lado se vive diferente. Con paciencia para esperar a que lleguen los órganos", contó en esa oportunidad.

"Mostrar cómo se vive la espera, cómo es el proceso de aguardar un trasplante, cómo espero yo y mis familiares también, así que cada vez que puedo subo un video por las redes sociales y les voy contando en qué estoy ahora", relató en la entrevista, para luego dejar como mensaje: "Otra cosa que me parece importante manifestar es el tema de luchar siempre por lo que uno quiere, no importa las veces que tenga que pelear, me parece que luchar por los objetivos o lo que uno quiere es fundamental, por lo menos no sé hacer otra cosa, en mi cabeza no existe rendirme".

LEÉ MÁS: Antonina y su relato sobre la espera de otro trasplante

Justamente, las publicaciones que por estas horas se publican en las redes sociales destacan, entre otras cosas, la decisión de Antonina Colignon de nunca bajar los brazos y pelear hasta lo último.

Embed