Una foto de la dura realidad que vive el país quedó retratada ayer en la zona céntrica de Paraná . La convocatoria para cubrir una decena de puestos de trabajo en una casa de comidas fue respondida por una multitud: según estimaciones, fueron más de 1.000 las personas que formaron unas tres cuadras de cola para poder participar de la entrevista.





El desempleo , una triste realidad que golpea al país y a la provincia. Cada día más personas se van sumando a la silenciosa masa de desocupados, excluidos de un mercado laboral cada vez más restringido, preocupante, incierto y desesperanzador.

"Yo trabajaba en un almacén, pero se puso difícil y acá estamos, no se me caerá el anillo, por así decirlo", subrayó otra mujer, quien indicó que hace un año que está en búsqueda de trabajo.







La Campagnola, de Arcor, cerró su planta en Mendoza







A través de un comunicado, la empresa explicó que mudará la capacidad productiva de la planta –con el consecuente traslado de sus operaciones– al complejo industrial ubicado en Villa Mercedes, en la provincia de San Luis.

"Frente a este escenario, la compañía ha decidido ofrecer diversas alternativas a los actuales colaboradores de la base San Martín, entre las que se encuentra el traslado a otras plantas del grupo", precisaron en el comunicado. La distancia entre las plantas de Mendoza y San Luis es de 300 kilómetros.

La compañía aclaró que, hasta el momento, no realizó ningún despido. Y atribuyeron el cierre de la planta a la crisis de la industria frutihortícola –que viene desde hace varios años–, producto de los altos costos, el incremento de las importaciones y la caída generalizada del consumo.

La planta mendocina había sido adquirida por el Grupo Arcor en 2006 y estaba destinada a la elaboración de conservas de duraznos, cóctel de frutas y vegetales. Bajo la marca La Campagnola, la compañía elabora unas 185.000 toneladas de productos al año y en el momento de mayor actividad emplea a más de 1.300 personas. Entre sus productos se encuentran mermeladas, dulces, salsas, tomates, conservas vegetales, frutas y pescados.

El Grupo Arcor viene de registrar pérdidas operativas por 1.010 millones de pesos durante 2018. La empresa de la familia Pagani, fundada en 1951, no tenía sus números en rojo desde la

En la puerta del local de calle 25 de Mayo se advertía un cartel en el que los responsables del restaurante comunicaban que cuentan con puestos vacantes para "asadores, mozas, personal de limpieza, panquequeros y pasteleros".Un informe realizado por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia, que publicó UNO el domingo, muestra que en lo que va del año ya se produjeron 1.819 despidos del sector privado. Equivale a decir que en cada día hábil de los últimos cuatros meses, unas 20 personas fueron informadas de su discontinuidad laboral en una determinada empresa. El Departamento Paraná con más de 1.000 puestos de trabajo perdidos es uno de los que peor está.El domingo a las 23 llegó el primer postulante para ocupar un puesto en el nuevo tenedor libre que abrirá sus puertas en Paraná. Se trató de un joven de poco más de 20 años, al que lo acompañaban otros seis exempleados de Petra, el local que cerró sus puertas en 2018."Somos siete y nos conocimos acá", comentó el joven desde la puerta del local de calle 25 de Mayo 28. "Vine porque necesito el trabajo, hace cuatro meses que estoy sin laburo", indicó a Elonce TV el muchacho que se ofrece para un puesto en el área de limpieza.Al menos la mitad de los exempleados de Petra también estaban entre los primeros de la fila para ofrecerse al nuevo emprendimiento laboral denominado Fresh Market."Todos estamos desempleados y a una oportunidad de trabajo así hay que aprovecharla", subrayó Rodrigo, quien se desempeñó como parrillero en el antiguo tenedor libre.En la oportunidad, el exempleado de Petra rememoró: "Quedamos sin trabajo de un día para el otro"."Aún no cobramos la indemnización, pero subastamos todas las cosas que estaban adentro. No nos dio una satisfacción completa, pero fue algo de lo que nos merecíamos como indemnización. Falta que liberen los cheques de lo que se vendió", explicó.Otro extrabajador de Petra, el que se ocupó en los puestos de cocina y parrilla, refirió: "Todos tenemos una familia que mantener y sí o sí tenemos que trabajar", al tiempo que marcó: "El trabajo no va a llegar a tu casa, y un trabajo así te da más estabilidad".Según registró Elonce TV, la fila de quienes se ofrecían para un puesto laboral se extendía por calle 25 de Mayo, llegaba hasta San Martín y continuaba por la Peatonal con sentido hacia calle Alem.Una mujer, madre de seis hijos, comentó que trabaja los fines de semana, "pero no alcanza". "Me enteré y aproveché la oportunidad, a las 7 llegué, y era sabido que iba a haber tanta gente porque no hay trabajo", reconoció.Otra mujer, que según comentó hace un año que está sin trabajo, refirió que se postulaba para un puesto de limpieza o cocina. "Este tiempo estuve tirando, como se puede", comentó.Hice changas que me dieron para la comida, luchándola porque es lo que se tiene que hacer en Argentina", coincidió otro joven de poco más de 20 años."Con mucha fe y mucha suerte, vamos a ver qué pasa. Esta es una oportunidad para toda la gente que busca trabajo, para estar bien porque es mucho lo que estamos sufriendo", indicó el muchacho que antes realizaba trabajos de albañilería.