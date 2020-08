Exigencia de hisopados: 153 vehículos no pudieron ingresar ayer a Santa Fe

Hasta anoche un total de 153 vehículos que viajaban hacia Santa Fe desde Paraná a través del túnel subfluvial no pudieron ingresar a esa ciudad por no contar con el hisopado negativo de Covid-19 con anterioridad no mayor a 72 horas a aquellos que no sean exceptuados. La mayoría de los “rebotados” se encontraron con el control del lado santafesino, por lo que debieron girar en U y volver a Entre Ríos. Ese fue el resultado del relevamiento realizado por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) de Santa Fe, después de la declaración de circulación comunitaria sostenida de coronavirus en la capital entrerriana. El subsecretario de esa repartición, Osvaldo Aimo, le confirmó el dato a UNO y remarcó que durante toda la jornada se registraron importantes demoras en el enlace interprovincial. En los días previos a que se dispusiera la medida sanitaria, el promedio de vehículos que no podían cruzar el Túnel era de entre 25 a 30. “A partir de ahí el número creció en forma considerable. De hecho durante todo el día la circulación del transporte presentó importantes demoras”, sostuvo el funcionario. “Un desastre, yo salí 8.45 y llegué a Santa Fe 11.30. Del lado de Paraná te avisan que si no tenés el hisopado no podés ingresar. Les expliqué lo mío, tengo un negocio y no puedo estar cerrado dos semanas. Es mi única fuente de ingresos, pedí por lo menos cruzar la llave. Me dijeron que me dejaban pasar, pero el tema lo iba a tener a tener en el ingreso a Santa Fe”. Este es uno de los tantos testimonios de paranaenses que tuvieron inconvenientes cuando tomaron conocimiento de los controles.

Puntos en discusión

“Es el decreto que el gobernador (Omar) Perotti implementó a mediados de julio; a quienes tienen permiso nacional para circular entre las ciudades, no les afecta. Sí les afecta a quienes no tienen permiso. Aquellos que no cuenten con la documentación pueden ser los transportistas informales”, justificó la ministra de Gobierno, Rosario Romero. La funcionaria se refirió a la situación que debió vivir el exgobernador, Mario Moine, por no tener el hisopado negativo. “A Moine lo hubieran tenido que dejar entrar, esa es la verdad. Exigirle un hisopado me parece una exageración. Él está en una actividad empresaria en Santa Fe. Me imagino que esas situaciones las van a revisar”, argumentó.

Romero reconoció que no recibió quejas de vecinos a raíz de la puesta en marcha de esta medida. Además adhirió a la postura de autoridades del Ministerio de Salud provincial. “La decisión del hisopado no está en línea con lo dispuesto por las autoridades nacionales. Pero el decreto del hisopado es una medida del gobernador de Santa Fe, no es una normativa que tenga Entre Ríos. Ahora se debe haber fortalecido el sistema de control en virtud de la situación de Paraná”, agregó.

Consultada por esta situación, la ministra de Salud provincial, Sonia Velázquez explicó: “El hisopado solo se aconseja para aquellas personas que entran en la definición de caso sospechoso. Una prueba de PCR negativo no garantiza que la persona no esté infectada, puede ser que la persona sea positiva igual y todavía no tiene el gen detectable a la muestra. El gen se detecta cuando hay síntomas y a veces, aun con síntomas, no se detecta. Entonces un hisopado negativo no significa que la persona no sea portadora igual o que esté incubando la enfermedad, en esos casos el hisopado es una prueba innecesaria”.

La titular de la repartición continuó su análisis: “Además el hisopado es una prueba diagnóstica complementaria a una solicitud médica para confirmar un cuadro sanitario”.

Sigue alta la tasa de contagios en la ciudad capital

El área de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud, confirmó que ayer en Entre Ríos se registraron 68 nuevos casos de coronavirus. De ese total, 52 fueron detectados en el Departamento Paraná; 45 corresponden a la ciudad capital, de los cuales 29 tuvieron contacto estrecho con casos confirmados previamente y 16, sus nexos epidemiológicos se encuentran en estudio.

El resto de los contagios se detectaron en los departamentos Gualeguaychú y Federación.

En el plano nacional, fueron confirmados 7.369 nuevos casos de Covid-19 y otros 159 fallecimientos. Con estos registros, suman 253.868 positivos en el país. Del total de esos casos, 1.136 (0,4%) son importados, 67.245 (26,5%) son contactos estrechos de casos confirmados, 144.896 (57,1%) son de circulación comunitaria.

Bahl y Jatón hablaron sobre los controles conjuntos

El intendente de Paraná Adán Bahl dialogó virtualmente son su par santafesino Emilio Jatón, a los fines de continuar coordinando y reforzando las tareas que llevan adelante ambas ciudades en el marco de la pandemia Covid 19. “Hemos abordado también los principales temas de la agenda entre ambas ciudades, y es importante mantener el dialogo constante para ir buscando respuestas a los vecinos. Compartimos la necesidad de una mirada integral para el desarrollo de dos ciudades capitales con tanto en común”, agregó Bahl.

Ambos presidentes municipales decidieron acordar distintas acciones e hicieron hincapié, fundamentalmente, en controlar los accesos a ambas capitales y también en ser rigurosos con el tránsito de personas, para así evitar que se propague el virus. Solamente se permitirá el ingreso de las personas que deban viajar por trabajos esenciales, aunque también se evaluará algunos casos particulares por razones laborales que no son esenciales, pero que sí requieran un trato diferencial.

Por lo tanto se recomienda circular únicamente si es necesario y extremar las medidas de protección.

Multarán a las personas que no usen tapabocas

Todas aquellas personas que no usen tapabocas en la vía pública y comercios, serán sancionadas con una multa.

Pablo Testa, Secretario Legal y Administrativo de la Municipalidad, explicó que “hay que mantener distanciamiento social, utilizar alcohol en gel y usar tapabocas. Debe cubrir la nariz, la boca y el mentón. Así lo establece el decreto que salió en junio. Es obligatorio usarlo en la calle”.

“Hemos ido labrando actas, notificando a la gente. Se hizo una campaña de concientización en relación a esto. Cuando no cumplen se hace un acta, se notifica a la persona y esa acta va al Juzgado de Faltas, que establece la sanción que se le va a imponer”, dijo Se explicó que no se definió un monto para la multa.