Excentro de día Leloir: un lugar que no se usa para lo que se creó

En este sentido, el espacio que fue creado con fines asociados exclusivamente a mejorar la calidad de vida de los pacientes cerró sus puertas y con la actual gestión del presidente municipal Adán Bahl las actividades en la institución no se volvieron a retomar.

Por falta de gestión o de decisión política este centro de día no volvió a funcionar como tal, y no sólo hubo un equipo de profesionales de la salud que se quedó sin su fuente de trabajo, sino que además no se siguió aprovechando el espacio, cuya obra demandó una importante inversión. A su vez, este lugar se encontraba totalmente equipado y acondicionado para el pleno desarrollo de las actividades.

Actualmente, si caminamos por esta calle, entre Mitre y Etchevehere, la fotografía es totalmente otra. Es allí donde desde octubre de 2021 funciona en el edificio el Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi). Ahora bien, como se indicó antes, se trata de un edificio creado para una finalidad puntual y que en estos momentos se utiliza para otra.

En diálogo con UNO, dos profesionales de la salud que trabajaron en el excentro de día se refirieron a la atención que se brindó allí en 2019 y la importancia que tuvo el proyecto para la comunidad que asistía. De este modo, la neurocuidadora Miriam Maidana y una médica, quien solicitó que se reserve su identidad, detallaron la situación que atravesó la institución.

“Hubo 10 pacientes que asistieron al centro de día, el cual funcionó durante cuatro o cinco meses. Después se cierra a fin de año y cuando había que renovar los contratos de los profesionales quedó sin efecto”, sostuvo a UNO la médica. Y agregó: “Las personas quedaron sin rehabilitación y lo que pasaba además es que el lugar estaba destinado a pacientes sin obra social. También se trabajó con pacientes de PAMI, y de hecho en el proyecto estaba previsto celebrar convenios con las obras sociales, pero había que avanzar en un montón de cuestiones y por el poco tiempo de desarrollo de actividades no se pudo”.

No obstante, la especialista remarcó: “Se trabajó muy bien con un equipo muy lindo de profesionales, pero duró poco”.

Si bien es un proyecto en el cual avanzó Varisco, de acuerdo a lo relatado por la médica la propuesta inicial se remonta a la gestión de la expresidenta municipal Blanca Osuna.

Al respecto, es posible citar una nota publicada en la página de la Municipalidad de Paraná el 12 de febrero de 2019, donde justamente el exintendente Varisco sostuvo en el marco del acto de inauguración: “El centro es el primero del país donde el Estado se encarga de las personas con deterioro cognitivo. Para ser sincero, es una iniciativa de la gestión anterior y nuestra primera decisión fue darle forma y reformular el proyecto, donde destinamos casi 12 millones de pesos y una importante inversión en recursos humanos”.

centro de dìa Leloir 1.jpg Gentileza Municipalidad de Paraná

Especificaciones del lugar

En la misma publicación citada de la Municipalidad se detalla, además, que la obra estuvo a cargo de la empresa CYME SRL y la proyección fue una labor del equipo técnico de la Dirección de Diseño Urbano Arquitectónico de la Municipalidad y se desarrolló a partir de la intervención de diferentes áreas de la Nación, la Provincia y el municipio. Su intervención y la creación de un ámbito de trabajo interdisciplinario fueron dando los lineamientos para la definición y concreción del centro de día.

La obra constó de la refuncionalización de una sola planta donde internamente posibilita la circulación concéntrica. Además, se diferenciaron dos espacios conectados espacialmente. Uno para tareas administrativas y otro para la atención a los familiares de los pacientes. También incluyó áreas de talleres divididas y espacios verdes arbolados y cubiertos para recreación, esparcimiento y descanso, salón comedor, baños para personas con discapacidad y accesos de acuerdo a las normativas vigentes de accesibilidad universal.

centro de dìa leloir 2.jpg

Funcionamiento

El equipo interdisciplinario que se desempeñó en el lugar comprendió: fisiatra, neurólogo, terapista ocupacional, dos psicólogas, kinesiólogo, personal de enfermería, nutricionista y cuatro neurocuidadoras que acompañaban a cada profesional en su tarea.

Acerca del trabajo diario, Miriam Maidana sostuvo en la entrevista con UNO: “Empezamos con media jornada solamente porque el centro de día estaba previsto como para que tuvieran una jornada completa, pero como recién iniciábamos y no duró mucho, fue media jornada de lunes a viernes, un total de cuatro horas por día”.

La neurocuidadora señaló que en la institución prevalecían pacientes con Alzheimer en distintas etapas, y una persona con depresión. Además, como dato importante precisó que quienes asistían eran todos oriundos de la capital provincial, por lo cual efectivamente había una demanda a nivel local.

“Lo que posibilitaba el centro era mejorarle la calidad de vida a las personas que concurrían a partir de propuestas lúdicas, terapia ocupacional y diferentes cuidados que brindábamos”, afirmó Maidana.

En ese sentido, la atención no sólo se circunscribía a los pacientes, sino también al núcleo familiar, ya que cuando una persona presenta una enfermedad las personas cercanas también se ven afectadas.

Es por ello que si bien asistía un número de pacientes con Alzheimer, la cifra de personas que se atendían se podría decir que era aún mayor debido a los familiares.

centro de dìa leloir 3.jpg Foto de archivo Centro de Día

Cese de actividades

Al cabo de cinco meses aproximadamente de actividad el centro de día cerró sus puertas. Sobre este complejo momento, Maidana indicó: “Los pacientes quedaron a la deriva y les consultaban a los directivos de ese momento para saber si la institución iba a reabrir. Fue muy triste y el equipo estuvo realmente afectado, todos llorábamos”.

No obstante, la neurocuidadora referenció que si bien ella y sus compañeros se quedaron sin su fuente de trabajo, lo que más impotencia daba era “saber que las personas que estaban en el centro no tenían obra social o estaban comprendidas en el programa federal Incluir Salud, ex-Profe, que no les cubría nada, y que ya no se les iba a poder brindar gratis calidad de vida era triste e indignante”, dijo.

Maidana dejó en claro que fue durante la misma gestión de Varisco que se produjo el cese de actividades: “No se giraba la plata desde la Nación y no tuvo acompañamiento. Luego, cuando asumió Bahl pensamos que al estar alineados la Nación, la Provincia y el municipio desde el Frente de Todos pensábamos que se iba a reabrir, pero no”.

Tras ser consultada sobre qué respuesta tuvieron desde la gestión actual sobre la posibilidad de reanudar la atención en el centro, la neurocuidadora aseveró: “No tuvimos ninguna”.

centro de dìa leloir 4 ç.jpg Foto de archivo Centro de Día

Repercusiones posteriores

Tras el cese de actividades, que tanto Maidana y la médica sostienen que hubo en el centro, en enero de 2020 hubo repercusiones a partir de los reclamos de los profesionales de la salud que se quedaron sin su fuente laboral. De hecho, el medio paranaense Reporte 100.7 se hizo eco de la situación de los trabajadores. Así también lo hizo la conocida página de Facebook Paraná hacia el mundo.

Cabe mencionar, además, que en 2021 en el espacio tuvieron lugar operativos de vacunación contra el Covid-19.

Poco a poco la utilización del espacio fue adoptando otras formas. Ineludiblemente, el fin sanitario propuesto se desvirtuó y diluyó. Esto quedó expuesto con el convenio entre el municipio y la Provincia, donde se cedió parte del edificio para que funcione la sede de Iprodi.

centro de dìa 5.jpg

Un espacio dependiente de la Municipalidad de Paraná

Tras reiterados intentos para tomar contacto con funcionarios del municipio de Paraná para que se refirieran al centro de día, finalmente UNO pudo acceder a una voz oficial.

La secretaria de Políticas Sociales, Inclusivas y Comunitarias de la Municipalidad, Eliana Ramos, en contraposición de lo indicado por Maidana y la médica, manifestó: “En aquel momento se hizo un corte de cinta por una cuestión edilicia porque el inmueble se había adaptado para un futuro funcionamiento. Lo cierto es que nunca funcionó y nunca tuvo gente”. Y añadió: “Se inauguró en un año electoral. También hubo una designación de una directora que es fisiatra, y eso fue lo único que hubo”.

En la recabado de la información por parte de la gestión de Bahl estaba asentado en los registros la directora con categoría 24, según Ramos.

Asimismo la funcionaria remarcó que para poner en funcionamiento un centro de día se requiere de una serie de habilitaciones, de personal médico, y reiteró: “Nunca hubo nada”.

Tras ser consultada de por qué no se decidió desde esta gestión actual impulsar el desarrollo de actividades en el lugar, ya que cuenta con el equipamiento y la infraestructura, que es lo principal, Ramos expresó: “No te sabría decir, en su momento se quiso poner en funcionamiento por un par de horas y se hicieron averiguaciones al respecto pero el sistema de personal que requería el centro de día era una cuestión que ni siquiera estaba presupuestada de lo que significaba”.