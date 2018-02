Evoluciona la menor que se descompensó en un boliche de Paraná

El fiscal Juan Ramírez Montrull ordenó nuevas medidas para confirmar o descartar la existencia de drogas sintéticas dentro de un boliche de la ciudad de Paraná, luego de la denuncia de un padre de una adolescente de 15 años que aseguró que le suministraron estupefacientes que le provocaron un grave cuadro de intoxicación y convulsiones. La adolescente fue internada el sábado luego de sufrir una aguda descompensación y por estas horas se recupera lentamente,según se informó oficialmente.









Lenta evolución

Ayer se dio a conocer el estado de salud de la menor que sigue internada en la Unidad de Terapia Intensiva de la Clínica Modelo. Se informó a UNO que la adolescente "hoy (por ayer) presenta una leve mejoría, está consciente pero shoqueada, con mucha angustia, por lo que no es recomendable entrevistarse con ella, ya que aún tiene cuadros de exaltación locomotriz, aunque se encuentra controlada".

Los exámenes de orina fueron enviados al hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe y dieron resultado negativo para droga o psicofármacos. Sin embargo, se aclaró que este primer informe no es determinante aún para saber si le suministraron o no drogas, porque faltan otros estudios.

En el parte médico, se dejó constancia que entre el miércoles o jueves la menor, si sigue evolucionando tal como lo está haciendo lentamente hasta ahora, pueda ser trasladada a una sala común. Este pronóstico se efectúa luego de que el médico a cargo de la Terapia constató que la adolescente afectada por un agudo cuadro de intoxicación la encontrara lúcida, consciente, para lo que se aguardan los últimos análisis de laboratorio para evaluar su estado de salud.





Mucha bebida

Se informó a UNO que ayer a la tarde personal de la División Homicidios y de Trata de Personas de la Policía de Entre Ríos dio cumplimiento al oficio de allanamiento emanado por el Juez de Garantías Mauricio Mayer, en el boliche ubicado en Liniers 318 de Paraná. En el lugar secuestraron una importante cantidad de bebidas alcohólicas: entre ellas fernet, vodka, licor de melón, cóctel de frutas y jugo de frutas. Sin embargo, se recalcó que no se localizó ningún tipo de drogas o estupefacientes.









Muy enojado

El titular del boliche en cuestión, Nelson Lafauci, dialogó brevemente con UNO, al solo efecto de informar dos aspectos que a su entender son importantes mientras se aclare judicialmente la situación de la menor internada.





"No voy a hacer declaraciones públicas, quiero decir que me presenté a la Justicia, ahora espero que llegue mi abogado que se encuentra fuera de la provincia. Y colaboré con el personal policial que allanó el boliche", explicó el empresario.





En ese orden aseguró: "En mi trayectoria todo el mundo sabe que nunca estuve ligado con el tema drogas. Nunca me metí con eso, al contrario, una vez por no dejar entrar a una persona que andaba en ese mundo me prendieron fuego mi camioneta".





"Voy a dejar que pasen los días, que se aclare qué es lo que le pasó a la chica que está internada, y luego sí recién voy a hablar, porque me parece que acá los padres hicieron lo correcto, los que andan ensuciando mi nombre son varias personas que por cuestiones políticas me quieren cobrar algunas cuestiones por pleitos que tuve con una exintendenta", relató, para marcar: "No me quiero dar manija, espero la investigación judicial y luego veremos cómo es el tema. Si es cierto lo que escribieron algunas personas políticas, o si es verdad lo que digo, que no vendo ni ando en el tema de las drogas".