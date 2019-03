Etchevehere criticó a la Provincia y le dio un subsidio a un candidato a intendente

El secretario de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, estuvo el viernes en Paraná encabezando un acto de entrega de subsidios a productores lácteos de Paraná y Nogoyá, y a citricultores de Concordia y Federación, por un monto total de 4,8 millones de pesos, dentro del Programa para el Desarrollo Rural y la Agricultura Familiar (Prodaf), bajo la figura del Aporte No Reintegrable (ANR).





Uno de los datos salientes fue que un aporte de medio millón fue para el candidato a intendente de Cambiemos en María Grande, Héctor Cheru Solari. Solari, además de desarrollar actividades agropecuarias, es el candidato de la lista 502 A "María Grande Puede Más" que competirá dentro de Cambiemos en las elecciones primarias del 14 de abril. Lo acompaña como candidata a viceintendente María Pelusa Schamle.





El funcionario macrista también utilizó el acto de entrega de fondos públicos para criticar al gobierno provincial en el marco de la campaña electoral. "Esto debería haber llegado seis meses atrás.





Lamentablemente en el presupuesto provincial no pusieron la partida en su momento y eso hizo que perdiésemos estos seis meses preciosos", advirtió de entrada y afirmó: "Nuestro compromiso de que donde hace falta está la Nación presente y con lo que nos corresponde, todo aquello donde no tiene jurisdicción la provincia".





"No tenemos jurisdicción sobre los caminos vecinales, un pedido fuertísimo de los productores entrerrianos que se ven abandonados. Mal podemos acompañar a la producción si no se puede entrar y salir de los campos", señaló, según consignó Informe Digital.





También se refirió al "sensible atraso en Entre Ríos comparado con otras provincias de la región Centro. Un trabajo muy importante del Consejo Empresario dice que Entre Ríos para estar a la par de Córdoba, proporcionalmente, tendría que tener 6.000 empresas más. ¿Por qué estamos tan estancados?", se preguntó.





El Consejo Empresario es encabezado por el hermano del funcionario nacional, Juan Diego Echevehere "Si hay altísima presión impositiva, no hay gestión o no hay infraestructura que tiene que hacer la provincia para mover la producción, el inversor no va a venir", se cuestionó Luis Miguel Etchevehere en el acto realizado en el Centro de Convenciones.





Zavallo, azorado





Con posterioridad al acto, el diputado provincial Gustavo Zavallo,se mostró "azorado por el grosero nivel de fabulación" expresado por Etchevehere.





En el acto Etchevehere fustigó al gobierno provincia: "Estamos arreglando el desastre que nos dejaron, cuando se farrearon el país", dijo respecto de la gestión de Mauricio Macri. "El secretario bien podría haber aprovechado su oportunidad para contarnos a todos los presentes cómo hace para representar a un gobierno que dice hacer bandera con la transparencia y contra la corrupción, pero mantiene causas penales por estafas sistemáticas, evasión y lavado de dinero; o para contarnos cómo es que tiene a sus peones viviendo en la marginalidad, pagándoles un mísero salario en negro y sin obra social, durmiendo en taperas y comiendo pan viejo, mientras su negocio continúa en franco crecimiento", indicó el legislador justicialista.





También subrayó "su alto nivel de hipocresía", ya que hace mención del apoyo de Nación a los sectores productivos y economías regionales cuando la principal política económica en la que se centra el gobierno de Macri es la especulación y bicicleta financiera en beneficio de unos pocos, y en detrimento de la amplia mayoría de los argentinos. Un ser mentiroso y falaz es la caracterización que retrata a Etchevehere".