Etchevehere aconsejó a productores rurales que se involucren en la política

El exministro de Agroindustria macrista, Luis Miguel Etchevehere, esbozó su propuesta de construcción política con vistas a las elecciones legislativas de 2021. “Amigos de la Mesa de Enlace y productores no le aflojen a meterse en la política. Acuérdense como estábamos en 2008. Mil veces peor que ahora. Quién se imaginaba que íbamos a tener legisladores nacionales, o legisladores provinciales o ministros. Ni soñábamos tener eso. Y ahora los tenemos. ¿Y alcanzó? No alcanzó”, indicó en el encuentro de la Mesa de Enlace el sábado en Villaguay, reveló Entre Ríos Diario.

“Por eso los invito a que ustedes no esperen que los vengan a buscar los partidos políticos, porque no los van a venir a buscar”, aconsejó.

“Gánense su espacio como toda la vida lo han hecho en su actividad. Bánquenlo muchachos. Agarren un muchacho de su pueblo de su zona y páguenle. Bánquenlo. Comprométanse a mantenerlo durante dos años, tres años, y que sea candidato a intendente, a legislador, a legislador provincial, a concejal. Porque saben que ese sí va a responder a la producción. Porque ustedes lo pusieron. O metan un pariente, un familiar. Si tienen un hermano que tenga condiciones, que tenga ganas, bánquenlo y comprométanlo. Porque ustedes saben que el día de mañana le van a poder exigir”, explicó el paranaense.

“De otra manera no lo van a poder hacer porque siempre va a responder al gremio que lo llevó, al puntero que lo puso o al dedo del partido político que lo instaló ahí. Es humano, es natural. Imaginate, si me dicen vos vas a hacer tal cosa: ¿el día de mañana a quién le voy a hacer caso? ¿A mis amigos que me bancaron con el compromiso de que si te toca estar en la legislatura provincial, en el Congreso Nacional o en cualquier otro lugar voy a defender realmente a la producción o al que me instaló ahí? Eso es insustituible. Independientemente de lo que se está hablando acá, todo lo que dijeron tiene toda la lógica”, señaló el expresidente de la Sociedad Rural Argentina.

Y amplió el consejo. “No le pidan permiso a la opinión pública, muchachos, ¡por favor!, son el verdadero sector capitalista de la Argentina que arriesga, que invierte y que trabaja en serio en las ganancias y en las pérdidas. No le tienen que pedir permiso a nadie”. No tienen que tener vergüenza de que los critiquen”, completó.