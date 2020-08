Miguel Ángel Barzola tiene 52 años y todos sus conocidos le dicen Osito, un apodo que le puso un amigo de la juventud. A la casa del barrio San Agustín de Paraná en la que se crió y vivió junto a su familia –que ya no está–, iba a dormir por las noches, pero de día no se quedaba porque los recuerdos tristes de un pasado en el que el maltrato era cotidiano lo invadían en ese lugar y no lo soportaba. Para huir de esos fantasmas se iba a la plaza 1° de Mayo, donde se reunía con otra gente en situación de calle y en el alcohol encontraba consuelo a sus angustias.

Había dejado su trabajo como churrero y vendía estampitas para poder comprar algún vino barato en tetrabrik. Así estuvo durante cuatro años y la adicción se había apoderado de su vida pero, sin embargo, no le sirvió para escaparse de sus penas.

A fines del año pasado dejó de comer y llorando le pidió a Dios que se lo lleve. Adelgazó tanto que su salud se vio comprometida, pero el destino tenía otros planes para él: integrantes de la ONG Suma de Voluntades lo llevaron al hospital San Martín cuando ya no daba más, y gestionaron su internación, a principios de marzo.

De a poco se fue recuperando, aunque su miedo mayor era que le dieran el alta y quedarse solo, porque sabía que ese era un pasaporte seguro para volver a la calle. Enriqueta, Katy y otras integrantes de Suma de Voluntades lograron su ingreso a la residencia Madre Teresa de Calcuta de Paraná, que depende a la Municipalidad y está ubicada sobre avenida Don Bosco.

Si bien ya había estado ahí otras veces y no le resultó fácil acostumbrarse a una nueva rutina, pronto encontró la contención de las autoridades y trabajadores del lugar y de un grupo de profesionales que lo ayudaron a salir adelante, con el acompañamiento de las voluntarias que lo rescataron.

Natalia Osuna, subsecretaria de Desarrollo Humano del municipio, quien también trabaja en la contención de las 11 personas que están alojadas en la institución, contó a UNO: “Osito fue y vino varias veces a la Residencia, ingresaba y se volvía a ir. Los chicos de Suma lo traían de nuevo. Así, varias veces. Ya habíamos perdido las esperanzas de que se quedara. Pero la cuarentena nos ayudó en este sentido con su permanencia y que pudiera superar el período de abstinencia de alcohol. Esto los ha ayudado a tomar conciencia sobre lo que pasaron antes, tanto Osito como los demás que hoy estén en este espacio en una situación similar”.

osito.jpg Miembros de Suma de Voluntades de Paraná ayudaron a Miguel.

“Él particularmente es una persona muy dulce y amable, es bondadoso con todos los que están ahí adentro. Aún sigue sufriendo por lo que le ha pasado y lo está atendiendo Mónica, una psicóloga del área de Salud Laboral de la Municipalidad que, si bien no le corresponde este trabajo, junto a otras colegas suyas tienen la voluntad de acompañarnos a nosotros en este proceso de pandemia y van dos veces a la semana”, comentó, y explicó: “Osito siempre escribía, pero había perdido ese hábito, y ella le sugirió retomarlo. Ya lleva escrito un cuaderno entero”.

Enriqueta, una de las integrantes de Suma de Voluntades que está siempre pendiente de Osito y le lleva cuadernos para que pueda poner en palabras sus experiencia a través de “poesías, vivencias, pensamientos y proyectos”, mencionó además que él también comenzó a dibujar y pintar, canalizando en el arte sus sentimientos. “Él está con ganas de salir adelante, tiene proyectos y se acuerda de toda la gente que lo ayudó. Se apoya mucho en Dios y cuando está mal se tira en la cama a rezar”, afirmó.

“Este jueves nos mandó un poema de agradecimiento a Suma de Voluntades, escrito a mano en una hoja”, contó Enriqueta, visiblemente emocionada (ver recuadro), y recordó: “El otro día leyó por Zoom un poema, en un encuentro virtual que hicieron con Desarrollo Social y otras personas. Está muy embalado con eso, dice que lo ayuda muchísimo, que lo saca de sus angustias. Lo está trabajando con la psicóloga que va al hogar, que le propuso escribir y le encanta”.

Consultado sobre el tema, Osito comentó a UNO que cuando leyó el poema en Zoom, se puso feliz de ver que estaba escuchándolo Luis Garay, el exdefensor del Pueblo que tanto hizo porque se reconozcan los derechos de las personas en situación de calle en Paraná.

“Si hoy alguien me ve, no me reconoce”, celebró, tras recuperar peso, salud y alegría.

“Después de salir del hospital ingresé a la residencia. A lo primero no estaba muy bien, y después, gracias a Dios, mejoré. El alcohol era antes mi remedio, pero ahora no lo necesito. Tengo la atención de una muy buena psicóloga, que se llama Mónica, y también es muy buena la psicóloga que me atendió en el hospital San Martín”, remarcó, y rememoró: “Antes de llegar a la calle, fui buen alumno, fui futbolista en los clubes Sportivo y en Belgrano, hice otros deportes, y el último trabajo que tuve fue vendiendo churros desde La Floresta hasta el barrio Pirola. Me invitaban a veces a los clásicos de Peñarol y Sportivo, pero no iba porque conocía gente de los dos equipos y si tenía que hinchar por alguno después no me iban a comprar churros los otros”, contó entre risas quien, gracias a su amabilidad, es muy querido por la gente.

Según confió, la encantaría seguir dedicándose a la escritura cuando deje la Residencia, y publicar un libro con sus obras es su sueño. “Los milagros existen, pero no los hace Dios: él nos protege, nos da fuerzas y nos manda ángeles como en mi caso pasó con la gente de Suma de Voluntades y otras personas, pero al milagro lo tiene que hacer uno mismo. Hay que levantarse y andar para salir adelante. Si no se puede solo, hay que buscar ayuda, porque siempre hay alguien dispuesto a tendernos una mano”, concluyó, dejando en claro que no hay que bajar los brazos y que siempre hay que tener esperanzas de poder abrazar un mejor porvenir.

Poema para suma de voluntades

(escrito por Osito)

Tu voluntad me estremecía,

tal vez dejabas tu familia

para poderme ayudar.

En una plaza supe estar.

Me buscabas con angustia

al no saber cómo estaba.

Al encontrarme me dabas

una palabra, una sonrisa

y hasta un plato de comida.

Me ayudaste a cambiar la vida.

Un rayito de sol que me ilumina el día,

con lágrimas, yo te decía.

Con suma de valores ustedes aparecían.

Como seres nobles en grupos se movían.

Me trajeron a un lugar

donde otra oportunidad tendría.

Yo les decía que ese rayito de sol

mi cabeza cambiaría.

Levántate y anda, dice la Biblia,

y Suma de Voluntades, la gente que me bendecía.

Las gracias quiero darles con estas palabras mías.

Gracias, gracias, gracias a Enriqueta, Celeste y Katia

y a la gente que con ellas venía.