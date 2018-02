Estudios y audiencias para frenar el avance irregular de grandes supermercados

El 27, en Crespo, realizarán una audiencia pública donde analizarán los estudios de impacto económico ante el intento de instalación de una gran superficie comercial de origen chino. Desde el Consejo Provincial de Comercio Interior (Coprocin) destacaron la medida y advirtieron sobre el avance irregular que han tenido los supermercados de orígenes foráneos en la provincia.

En Crespo, el martes 27, a las 10, en el Salón del Centro Comercial se realizará una audiencia pública convocada por la Dirección de Comercio Interior de la Provincia, en el marco de la Ley Provincial Nº 9.393 de Grandes Superficies Comerciales que fue sancionada en 2002 y reglamentada recién en 2010.

En la localidad tienen el objetivo de analizar y evaluar el estudio de impacto realizado por la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) sobre la radicación de un establecimiento de origen chino que, se supo, será de 1.420 metros cuadrados de estructura construido sobre avenida Los Constituyentes. Ante el hecho, el titular del Coprocin, Daniel Reffatti, destacó que se trata de un tema delicado. En el país está permitida la instalación comercial siempre y en cuando esté hecha de manera correcta. "El año pasado, gracias a estudios de impacto, pudimos frenar la instalación de una superficie grande, de origen asiático, en Cerrito".

Explicó que ahora están a la espera del estudio realizado en Crespo a fin de que el Coprocin pueda emitir su opinión al respecto.

"No estamos en contra del origen (por el origen asiático del supermercado que se quiere instalar) no es ese el tema, sino el impacto negativo que puede sufrir una sociedad como Crespo cuando ya puede estar saturada de supermercados", explicó Reffatti, y sostuvo que una gran superficie, en lugar de las mejoras para la sociedad que a veces tiene en su propaganda, retrasa al sector económico de las pequeñas pymes locales que no pueden contra los grandes monopolios.





Datos y postura

Reffatti está también al frente del Centro de Comercio de Victoria, y agregó: "Es lo que ocurre por ejemplo en Victoria, donde hay 12 de estos establecimientos, o en Paraná, donde proliferan no solo los de origen asiático y que realmente van en contra de las pymes entrerrianas. Nosotros tratamos de que cuando están por instalarse las grandes superficies no perjudiquen a nuestras pymes".

En la capital provincial se estima en más de 30 la cantidad de supermercados de origen asiático, pero ante la consulta, Reffatti explicó que en realidad hay un promedio que se tiene por Departamento para poder mirar a la provincia en su conjunto y da entre seis y siete de estos supermercados de capitales de orígenes foráneos instalados por cada uno. De ahí que haya unos 120 en Entre Ríos.

"Y con esto es muy difícil que los empresarios pyme puedan competir, porque estas grandes corporaciones consiguen precios, pero hacen que se pierda la mano de obra o la que dicen que van a ocupar, una vez instalados, no la utilizan", destacó.

Muchas veces, estas firmas, sobre todo las de origen asiático corresponden a un mismo capital o responden a un mismo dueño. Pero este problema no solo está instalado en la provincia, aunque habrá que decir que con el paso del tiempo en los últimos años proliferó de gran manera.

"Es un problema nacional y sobre todo porque los formatos de las grandes empresas internacionales fueron cambiando en Buenos Aires. Lo que han hecho es emigrar al interior del país donde hay menos controles o donde no hemos sabido controlar el crecimiento", sostuvo Reffatti.

Por esta razón también ponderó la iniciativa que se realizará en Crespo por estos días y agregó que también habrá una audiencia similar en Nogoyá, aunque no precisó la fecha.

"Siempre que sea en beneficio de los capitales entrerrianos el debate tiene que darse, pero la sociedad tiene que entender que no es posible cerrar un establecimiento por cerrar. Hay que ser localista, pero hay que respetar la Constitución siempre buscando que se beneficien nuestras pymes", remató Reffatti.