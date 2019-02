Estos son los nuevos horarios de colectivos que entran en vigencia a partir de las 0 horas de este lunes

Buses Paraná, que integran las empresas Ersa Urbano y Mariano Moreno circularán con menos unidades y reducción de servicio por "la falta de actualización de la tarifa", según argumentaron.





Embed





En ese sentido Marcelo Lischet, calificó la decisión como "efecto no deseado de la no adecuación de los costos que se presentó en septiembre de 2018, trámite que no se completó". En tanto indicó que a esto se sumó la quita de subsidios a las empresas por parte del Gobierno Nacional, de los cuales el 50% recayó en las provincias.; y los constantes aumentos de combustible. La suma de estos factores llevó a que las empresas a duras penas puedan hacer frente a los salarios de los trabajadores.





Por otra parte se aclaró que no se suspenderá trabajadores pero se les dará vacaciones y que se tratarán de garantizar los horarios de ingreso y egreso del grueso de trabajadores y estudiantes pero la realidad es que este lunes, de 143 coches que deberían circular solo lo harán 100, y 80 choferes menos que estarán de licencia.





Embed





Menos colectivos





Embed









NUEVOS HORARIOS